"KKTC'yi resmen tanımaya davet edişini memnuniyetle karşılıyoruz"

Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu’nda gerçekleştirdiği tarihi konuşmada Kıbrıs Türk halkının egemenlik haklarının tescil edilmesine vurgu yaparak uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni resmen tanımaya davet edişini memnuniyetle karşılıyor, Anavatan Türkiye’nin kararlı duruşunu yürekten selamlıyoruz.

Anavatan Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kararlı duruşu sayesinde Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatleri kapsamlı bir biçimde korunmaktadır. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Anavatan Türkiye ile işbirliği içerisinde sarsılmaz bağlarını daha da güçlendirerek ilerlemektedir.

Bölgemizdeki birtakım siyasi ve askeri gerginliklere rağmen, Anavatan Türkiye’nin öncülüğünde barış ve istikrar ortamı varlığını sürdürmektedir. Ukrayna’daki savaşın sebep olduğu tahıl sevkiyatı krizi, Anavatan Türkiye’nin arabuluculuğunda oluşturulan güvenli gıda koridoru sayesinde çözülmüştür.

Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce yine BM Genel Kurulu’ndaki bir konuşmasında ifade ettiği gibi “dünya beşten büyüktür” ve bu gün Türkiye’nin bölgesel bir güç olarak küresel anlamda artan saygınlığı bu ifadeyi doğrulamaktadır.