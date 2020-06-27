KKTC yönüne uçuşlar iptal edilmeye başlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelecek birçok biletli yolcuya uçuşların iptal edildiğine dair mesajlar ulaşmaya başladı. Havayolu şirketlerinin KKTC yönüne bilet alan yolcularına “ Değerli Misafirimiz uçuşunuz iptal edilmiştir'' bilgisi verildiği ve detaylı herhangi bir açıklama yapılmadığı belirtildi. Birçok yolcu da uçuşların iptal edilmesinin ardından yüksek miktarda ödeyerek satın aldıkları biletlerinin ücret iadesini isterken hava yolları, gerekli para iadesinin 2,5 ay sonra normal uçuşlardan itibaren ödenebileceği bilgisi verilirken vatandaşların hem yüksek miktarda uçak bileti öderken hem de paralarının iadesini isterken zorluk çıkarıldığı iddia edildi.
İptalleri KKTC tarafı istedi
Türkiye'den KKTC'ye 1 Temmuz ile 10 arasında günde bir Pegasus, bir THY olmak üzere iki uçuş sağlanacağı öğrenildi. KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, Bakanlar Kurulu kararı gereğince 1 Temmuz’la 10 Temmuz arası ülkeye günde bir Pegasus, bir THY olmak üzere iki seferin geleceğini söyledi. PCR testi yapılabilmesi için tarife kısıtlaması yapıldığını belirtti. Sofi, diğer seferlerin ise iptal edildiğini kaydetti. Buna göre THY, Lefkoşa'ya 1 Temmuz itibarıyla haftada 7 uçuş, 9 Temmuz itibarıyla haftada 14 uçuş, 20 Temmuz itibarıyla haftada 21 uçuş gerçekleştirecek
Pegasus Hava Yolları’ndan yapılan açıklama ise şu yönde:
“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı gereğince; 1-10 Temmuz 2020 tarihlerinde Kıbrıs’a günde sadece 1 sefer yapılacaktır. Diğer gerçekleşmesi beklenen seferlerimiz iptal edilmiştir. Kıbrıs uçuşlarımız sadece İstanbul Sabiha Gökçen-Lefkoşa Ercan-İstanbul Sabiha Gökçen olarak gerçekleştirilecektir. Bu düzenlemeler kapsamında ilgili tarihlerde uçuşu olup iptal edilen seferler için SMS bilgilendirmeleri yapılmıştır. Bir diğer düzenleme ise; ülkeye giriş kuralları kapsamında A kategorisinde yer alan Türkiye'nin B kategorisine geçirilmesidir. Böylece Türkiye’den çıkış yapan misafirlere çift kademeli PCR testi uygulanacaktır. Üzerinden 72 saat geçmemiş negatif sonuçlu bir PCR testine sahip olan misafirlerimiz uçuşlarımıza kabul edilecek ve Kıbrıs girişinde kendilerine tekrar PCR testi yapılacak ve bu testin negatif çıkması halinde ise Kıbrıs’a da girişine izin verilecek, aksi halde karantinaya alınacaktır”
KAYNAK : İHA
Umarım bi türk yönetici size ayar verir
gel ben sana bir ayar vereyim gavroynanBeğen (1) Beğenmedim! (1)
Bilader sen ne demek istiyorsun , biz Turk degilmiyiz ? Kime laf atiyorsun?Beğen (0) Beğenmedim! (0)
Bu kadar işbilmez yöneticiler olamaz. Rakı masası kıvamında bakanlar kurulu toplantısı yapılırsa önü arkası düşünülmeden karar verilir. Madem testin yeterli değil bu kararı almayacaksın, maden bu kararı alacaktın baştan alsaydın kimse zor durumda kalmazdı
Abi zaten kapilar acilmasin dememizin EN BUYUK SEBEBI BU. Bunlar simdi konusur " Test yapacagiz, izole edecegiz, takip edecgiz cart curt, bol keseden atar dururular ama yarin ucuslar baslayinca hepsini ellerine yuzlerine benzetecekler. Uc gun kalmis ucuslarin baslamasina hala daha hicbirsey yok. Artik , test yaptirmadan girenler mi, torpilli musteriler mi , bu ahmedin opgluydu gecsin , bu amcamin kizydi gecisn vs artik gerisini sen hayal et. Biz gecen sefer bi alman turistte hastalik cikti diye uc bes turisti karantinaya almaya kalaktik ONU BILE BECEREMEDIK, Ellerine yuzlerine bulastirdilar, hotel calisanlari hep hasta oldu. KARANTINAYI bile beceremiyirouz bu kadar acinacak bir durum yani. Ne test yapmayi becerecekler ne hastalari takip etmeyi ne de karantina uygulamayi. Bak da gor sen.Beğen (0) Beğenmedim! (0)
Çok zor durumda kaldık. Böyle bir şey olamaz
Bu verdiginiz karar kıbrıslı bir vatandaş içinde geçerli mi acaba PCR testi için?
Herkes icin gecerli. Eger Turkiyeden geliyorsan ister Kibrisli ol ister TC li ayni kurallar gecerli. Eger baska ulkedlereden geliyorsan o zaman listeye bakman lazim. A grubundakiler le B grubundakiler aslinda AYNI. Gereksiz yere ayirmislar sonradan pisman omuslarher iki grubu da ayni kategoriye koymuslar ama sonucta ikisi de ayni. Sacmalamislar yani. Neyse sonucta NERDEN GELDIGIN onemli hangi ulke vatandasi oldugun degil. Yani Turkiyeden geliyorsan , KKTC li olsan bile TC lilerle ayni sayiliyorsun.Beğen (0) Beğenmedim! (0)
Avrupa birligi Turkiyeye, salginin siddetlenmesi nedeniyle, sinirlarini acmiyor. "AB, dış sınırlarını açacağı ülkelerin bulunduğu taslak listeden Türkiye'yi çıkardı"
Kaynak : https://tr.euronews.com/2020/06/27/ab-d-s-s-n-rlar-n-acacag-ulkelerin-bulundugu-taslak-listeden-turkiye-yi-c-kard