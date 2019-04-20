KKTC’de izinsiz yaşayan 16 kişi tespit edildi

Polis ayrıca Girne ve Akdoğan’da yapılan iki ayrı operasyon sonucu, Girne’de 9, Akdoğan’da ise 7 kişi olmak üzere KKTC’de izinsiz ikamet eden toplam 16 kişinin tespit edilerek tutuklandığını ve haklarında yasal işlem başlatıldığını kaydetti.
Diğer polisiye haberler;
GAZİMAĞUSA’DA HIRSIZLIK VE SUÇ İŞLEMEYE TEŞEBBÜS
Gazimağusa'da bazı araçlardan hırsızlık yapan ve yapmaya çalışan şahıs tutuklandı.
Polis, hırsızlık ve hırsızlık teşebbüsü olayının polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen O.T.’nin (E-21) dün tutuklandığını, soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
Son Güncelleme: 20.04.2019 12:10
Ne darpcısı ne gaspcısı neda tecavüzcüsü galmasın artık bunda. Silme her gece girin toplayın ne gadar gaçak göçek anormal varısa. Hatda sosyal hizmetlerda girsin sokak sokak ev ev kimler galır. Gadınlar çocuklar nasıl yaşar öğrenin. İş verenlerida öğreninki haklar savunulabilinsin. Sosyal hayata uyum sağlanabilinsin.
Birda adaya giren her yabancının gbtsini online görme hakkınız olsunki bu adaya girerkan kimin nerden neçin gaçdığını bilip sokmayasınız o gümrük kapısından.
Kıbrıslı yorumun ıyi aferin doğru tespit okursalar yorumları uygularlar