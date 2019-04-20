KKTC’de izinsiz yaşayan 16 kişi tespit edildi

Polis ayrıca Girne ve Akdoğan’da yapılan iki ayrı operasyon sonucu, Girne’de 9, Akdoğan’da ise 7 kişi olmak üzere KKTC’de izinsiz ikamet eden toplam 16 kişinin tespit edilerek tutuklandığını ve haklarında yasal işlem başlatıldığını kaydetti.

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GAZİMAĞUSA’DA HIRSIZLIK VE SUÇ İŞLEMEYE TEŞEBBÜS

Gazimağusa'da bazı araçlardan hırsızlık yapan ve yapmaya çalışan şahıs tutuklandı.

Polis, hırsızlık ve hırsızlık teşebbüsü olayının polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen O.T.’nin (E-21) dün tutuklandığını, soruşturmanın sürdüğünü belirtti.