Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte dolarla kumar oynadılar
Sahte dolarla kumar oynadılar
Paketçi paraları cebe attı
Paketçi paraları cebe attı
Sarhoş kafayla kapıya dayandı
Sarhoş kafayla kapıya dayandı
"Senin sonun ölüm seni bu gece öldüreceğim"
"Senin sonun ölüm seni bu...
Polisi görünce ortalık karıştı ; 2 kişi daha aranıyor
Polisi görünce ortalık karıştı

KKTC’de sinovac aşısı yaptıran 609 sağlık çalışanından sadece bir kişi Covid-19 oldu

banner102

22 Temmuz 2021 Perşembe 16:34
0 Okunma
KKTC’de sinovac aşısı yaptıran 609 sağlık çalışanından sadece bir kişi Covid-19 oldu

Yakın Doğu Üniversitesi, Covid-19 pandemisi kapsamında yaptığı araştırmalarda 6 aylık araştırma sonucunu paylaştı. Buna göre Sinovac aşısı olan 609 sağlık çalışanı arasından 1 kişide aile içi kaynaklı virüs tespit edildi.

COVID-19 aşısının pandeminin seyrinde oluşturacağı etkileri belirlemek için bilimsel çalışmalara devam eden Yakın Doğu Üniversitesi, aşı sonrasında gelişen spike antikor seviyelerini tespit etmek için başlattığı araştırmanın altı aylık sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Sinovac aşısı olan 609 sağlık çalışanından sadece biri çift doz aşılama sonrasında COVID-19 oldu. Aile içi bulaş kaynaklı bir vaka olarak kayıtlara geçen hasta, COVID-19'u ise hafif geçirdi. Takibe alınan 609 sağlık çalışanında 6 ay boyunca başka hasta çıkmadı. Sonuçlar, Sinovac aşısının koruyuculuğunun yüksek olduğu şeklinde yorumlandı.

"COVID-19 OLMASI AŞININ ETKİNLİĞİNİ GÖSTERMESİ AÇISINDAN ÖNEMLİ"

Araştırma projesi ile Sinovac'ın Coronavac COVID-19 aşısını yaptıran kişilerde antikor ve enfeksiyon gelişimini takip ettiklerini ifade eden Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, proje kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda önemli bilimsel bulgular elde ettiklerini söyledi. Sonuçlara göre, uygulanan COVID-19 aşılarının hem kadınlarda hem de erkeklerde yüksek oranda antikor üretimi sağladığını belirlediklerini vurgulayan Prof. Dr. Şanlıdağ, "Aşının ikinci dozunu olan 609 sağlık çalışanı arasında sadece bir COVID-19 vakasına rastlanması ve antikor seviyesinin yüksekliği, aşının etkinliği açısından önemli" değerlendirmesi yaptı.

Son Güncelleme: 22.07.2021 16:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte Maraş'ta yerleşime açılan mahalle... Aya Nikola Rum sakinlerini bekliyor
İşte Maraş'ta yerleşime açılan mahalle... Aya Nikola Rum sakinlerini bekliyor
Kıbrıslıların Sesi Grubu, son siyasal gelişmeleri değerlendirdi
Kıbrıslıların Sesi Grubu, son siyasal gelişmeleri değerlendirdi
ENDER DENKTAŞ VANGÖL'Ü DUYGULANDIRAN MESAJ...
ENDER DENKTAŞ VANGÖL'Ü DUYGULANDIRAN MESAJ...
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim