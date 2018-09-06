Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
93879
ALTIN
255.248
DOLAR
6.5927
STERLİN
8.5157
EURO
7.6623
Depresyondan Korunmak İçin Düzenli Hareket Edin
Depresyondan Korunmak İçin Düzenli Hareket...
Bu Öneriler İle Yaşlanmayı Durdurun!
Bu Öneriler İle Yaşlanmayı Durdurun!
Google'dan akıllı saat bekleyenlere kötü haber
Google'dan akıllı saat bekleyenlere kötü...
Uzmanlar uyarıyor: "Sağlığınız için balık tüketin!"
Uzmanlar uyarıyor:
Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı
Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı

KKTC’ye “Yeşilay Danışmanlık Merkezi” Kurulması İçin Çalışma Başlatılacak

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Sekreteri Osman Baturhan Dursun ve beraberindeki heyeti kabul etti.

06 Eylül 2018 Perşembe 12:41
KKTC’ye “Yeşilay Danışmanlık Merkezi” Kurulması İçin Çalışma Başlatılacak

Türkiye’de topluma bağımlılıkla ilgili önleyici ve koruyucu hizmetleri yürüten Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin katkıları ve Sağlık Bakanlığı ile Kıbrıs Yeşilay ortaklığıyla, KKTC’ye tamamen yerli istihdamla hizmet verecek Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) kurulması için çalışmaların başlatılması kararı alındı. 


Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, Kıbrıs Yeşilay Derneği Başkanı Ayşe Gökyiğit’in de yer aldığı kabulde, Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin Kıbrıs Yeşilay Derneği ile birlikte yürüttüğü projeler hakkında Bakan Besim’e bilgi verildi. 


BESİM 

Sağlık Bakanı Filiz Besim, hükümetlerinin bağımlılıkla mücadele konusunu önemsediğini ve bu konuda özellikle Başbakanlığın çalışmalar yürüttüğünü vurguladı. 

Besim, KKTC’de de YEDAM merkezlerinin açılması ve arazi bulunması için gerekli girişimleri yapacağını, ülkenin bir gerçeği olan madde bağımlılığı konusuyla savaşta her türlü işbirliğine hazır olduklarını dile getirdi. 


DURSUN

Osman Baturhan Dursun, ziyarette yaptığı konuşmada, kurulduklarından bu yana bağımlılığı yok etmek için çalıştıklarını kaydederek, Kuzey Kıbrıs’ta hem Lefkoşa hem de Gazimağusa’da ayaktan tedavi ve takip merkez,ayrıca bir de yatılı tedavi merkezi açmak istediklerini söyledi.

Dursun, KKTC’de danışmanlık hizmeti vermek amacıyla kurulması amaçlanan merkezin bağımlılık konusunda eğitim almış kişilerle çalışacağını da ifade ederek,merkezin hem birey, hem de aileye yönelik psiko-sosyal ve rehabilitasyon hizmeti vereceğini kaydetti. 

Dursun, devletten herhangi bir maddi bir destek talep etmediklerini ancak yer konusunda kendilerine yardımcı olunmasını istediklerini belirtti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Filiz BesimHaberKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erhürman'dan Türkiye dönüşü önemli açıklamalar
Erhürman'dan Türkiye dönüşü önemli açıklamalar
Erhürman, Ankara’dan döndü
Erhürman, Ankara’dan döndü
KIBTES, Uluslararası Küreselleşme, Eğitim ve Sendikalar Sempozyumuna Katıldı
KIBTES, Uluslararası Küreselleşme, Eğitim ve Sendikalar Sempozyumuna Katıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim