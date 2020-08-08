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Klasikseverler, “Lefgoşa’nın Hazineleri”ni keşfedecek

KıbrısTürk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD) 2020 sezon faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 10:58
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Klasikseverler, “Lefgoşa’nın Hazineleri”ni keşfedecek

KıbrısTürk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD) 2020 sezon faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.  

“Renksiz günleri renklendireceğiz” sloganıyla pandemi sonrası başlayan normalleşme süreciyle birlikte etkinliklerini tek tek gerçekleştiren KTKOD, ilk iki faaliyeti başarılı şekilde geride bıraktı.

Sezonun üçüncü faaliyeti olan ve tarih kokan “Klasik Otomobil Hazine Avcılığı” faaliyeti için hazırlıklarını tamamlayan dernek yönetimi, bu akşam Lefkoşa’nın tarihi sokaklarını renklendirmeye hazırlanıyor.

“Lefgoşa’nın Hazineleri” adıyla yapılacak etkinlik kapsamında klasikseverler Lefkoşa’nın tarihi mekanlarını keşfedecek. 

KTKOD’dan yapılan açıklamaya göre, bu akşam Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesindeki Levent İlkokulu otoparkında saat 18.00’de klasikseverler buluşacak, saat 19.00’da startın verilmesiyle yarış başlayacak.

Anahtar Kelimeler:
KıbrısTürk Klasik Otomobil DerneğiKTKOD
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