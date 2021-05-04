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Kokain ve MDMA ile yakalanan zanlılar serbest

Mağusa’da 28 Nisan tarihinde Narkotik polisleri tarafından düzenlenen operasyonda tasarruflarında kokain ve MDMA türü uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde kalıntıları bulunan materyaller bulunan İlhan Kayalar ile Bulut Sarıdoğan hakkındaki polis soruşturması tamamlandı.

04 Mayıs 2021 Salı 17:49
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Kokain ve MDMA ile yakalanan zanlılar serbest

“Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamaları ile tutuklu bulunan zanlılar bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

POLİS SORUŞTURMASINI TAMAMLADI

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Hüseyin Özdesoy mahkemede verdiği ifadesinde, 28 Nisan 2021 tarihinde alınan bir bilgide zanlı İlhan Kayalar’ın tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini anımsattı.

Ayni gün zanlı Kayalar’ın, iş yeri ofisinde zanlı Bulut Sarıdoğan ile birlikte tespit edildiğini aktaran Özdesoy, zanlıların üzerinde arama yapıldığını, zanlı Kayalar’ın giydiği pantolonun cebinde naylon parçası içerisinde200 miligram kokain türü uyuşturucu madde ve 474 mligram MDMA türü uyuşturucu maddelerin bulunduğunu açıkladı.

Zanlı Sarıdoğan’ın üzerinde yapılan aramada ise içerisinde MDM türü uyuşturucu madde kalıntısı olan pipet ve foil kağıdı içerisinde 68 miligram MDMA türü uyuşturucu maddelerin bulunduğunu söyleyen Özdesoy, zanlı Kayalar’a ait ikametgahın çatı katındaki mutfak dolabı içerisinde de uyuşturucu madde kalıntılı 2 adet pipet bulunduğunu açıkladı.

Özdesoy, zanlı Kayalar’ın verdiği gönüllü ifadesinde söz konusu maddeleri 27 Nisan 2021 tarihinde soy ismini bilmediği Afrikalı bir kişiden aldığını itiraf ettiğini söyledi. Zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların yazılı dava tebliğlerinde aleyhlerindeki suçları kabul ettiklerini söyleyen Özdesoy, Kayalar ve Sarıdoğan’ın yargı süreçlerinde hazır bulunmalarını temin etmek maksadı ile teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme her iki zanlının da yurt dışına çıkışlarının yasaklanması, seyahat belgelerine el konulması, 10’ar bin TL nakdi teminat yatırmaları, haftanın 1 günü en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunmalarına ve KTC vatandaşı 1’er kefilin 50’şer bin TL meblağlı kefalet senedi imzalamaları koşulu ile yargılanıncaya dek serbest bırakılmalarına emir verdi.

Son Güncelleme: 04.05.2021 17:56
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