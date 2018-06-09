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Koleje Giriş Sınavı’nın 2. Basamağı bugün yapılıyor

Devlet kolejlerine girişte uygulanan, Koleje Giriş Sınavı’nın 2. Basamağı (KGS-2), bugün yapılıyor.

09 Haziran 2018 Cumartesi 12:24
Koleje Giriş Sınavı’nın 2. Basamağı bugün yapılıyor

Ecevit Anadolu Lisesi, Girne 19 Mayıs TMK, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, Bekirpaşa Lisesi ve Hala Sultan İlahiyat Koleji olmak üzere 7 sınav merkezinde, iki oturumda gerçekleştirilecek sınavın birinci oturumu 09.00-10.30, ikinci oturumu ise 11.00-12.30 saatleri arasında.

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Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve yanıt anahtarları bakanlığın resmî web sitesi www.mebnet.net adresinden yayımlanacak. Cevap kağıtlarının optik okuyucu işlemi ile değerlendirilmesinin ardından sınav sonuçlarının akşam saatlerinde açıklanması planlanıyor.

Koleje giriş sınavının son basamağı olan KGS-2 sınav sonuçlarının elde edilmesi ile birlikte öğrencilerin Kolej Giriş Yerleştirme Puanları da hesaplanacak. Buna göre adayların Ocak ayında gerçekleştirilen KGS-1’den almış oldukları puanın %50’si ve benzer şekilde KGS-2’den aldıkları puanın %50’si dikkate alınarak oluşturulacak Kolej Giriş Yerleştirme Puanı sıralamasına göre 2018-2019 Öğretim Yılı’nda kolejlerin 6. sınıflarına kayıt hakkı elde eden öğrenciler de belirlenmiş olacak.

Koleje giriş sınavı sonuçlarına göre; Lefkoşa Türk Maarif Koleji’ne 150, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne 100, Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne 100, Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne 75, Bekirpaşa Lisesi Kolej Sınıfına 50 ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne 120 öğrenci olmak üzere toplam 595 öğrenci 2018-2019 öğretim yılı için kolejlere kayıt hakkı elde edecek.

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