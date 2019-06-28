Konsey: "Sağlık, ekonomi ve elektrikte yaşanan sorunlara ivedi çözüm üretilmeli"

Kıbrıs Türk Emekli Dernekleri Koordinasyon Konseyi, hükümetten; sağlık, ekonomi ve elektrik alanlarında yaşanan sorunlara ivedi çözüm üretmesini beklediğini bildirdi.

Konsey, özellikle emekliler için sağlık alanında yaşanan sıkıntılara çözüm üretilmesinin şart olduğunu belirterek, “Emeklinin çoğu 70’li 80’li yaşlardadır. Bu insanların doktora ve ilaca ulaşması kolaylaştırılmalıdır.Bizler normal bir yaşamda son yıllarımızı yaşarken artık uzun beklemelere tahammül edemeyiz. Bazı arkadaşlarımızı bu yüzden kaybettiğimizi biliyoruz. Artık kader deyip geçmek istemiyoruz” dedi.

Emekli Dernekleri Koordinasyon Konseyi, Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir çözüm istediğini de belirterek, “Kıbrıs’ta varılacak bir çözüm ister Federal, ister Konfederal veya isterse AB içerisinde iki ayrı Devlet esasına dayalı çözüm olsun önemli olan; iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğimize dayalı, konulara etkin katılım ile Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü çerçevesinde ve AB Birincil Hukuk temelinde kendi topraklarımızda güven içerisinde özgürce yaşamaktır” ifadelerini kullandı.

EMEKLİLER HAFTASI

Emekli Dernekleri Koordinasyon Konseyi’nin, 28 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında yer alacak Emekliler Günü ve Emekliler Haftası etkinlik programı bugün düzenlenen basın toplantısıyla başladı.

Emekli Dernekleri Koordinasyon Konseyi Başkanı Mustafa Tolga, basın toplantısında okuduğu ortak basın açıklamasında, Ulu Önder Atatürk’ün Askerlikten Emekliye ayrıldığı gün olan 30 Haziran 1927 tarihinin “Emekliler Günü” ve devamı da “Emekliler Haftası” olarak kutlandığını kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de bugün ve devamı olan hafta içinde çeşitli etkinliklerle kutlama yapıldığını ifade eden Tolga, etkinlik programını paylaştı.

Tolga, “ekonomide bugünkü sorunların kökeninin Türkiye Cumhuriyeti olsa da dar gelirliden yana hiçbir adım atılmamış olmasında hem bu hükümetin hem de ondan öncekilerin sorumluluğu olduğunu” kaydetti.

DÖVİZ TAKSİTLERİ

Özellikle döviz bazında borçlananların dövizle olan taksitlerin makul bir noktada dondurulmamasının önemli bir eksiklik olduğunu ifade eden Tolga, şöyle devam etti:

“4 yıl önce borçlanırken sterlin 3 bin 500 TL iken bugün bu rakam 7 bin 300 TL olmuştur. O gün maaşından elinde 5 bin 500 TL kalan bir aile bugün 2 bin 800 TL ile geçinmek durumundadır. Aradan iki yıl geçmesine rağmen hala herkes döviz ile uğraşmaktadır. Kişiler feryat etmekte insanımız dövizden nasıl kurtulacağını düşünmektedir. Gazeteler yedi yılda 21 bin kişinin çek yasağına girdiğini yazmaktadır. İktidar bu sorunlarla ilgilenmeli ve çözüm aramalıdır.”

İLAÇ SIKINTISI

Tolga, sağlık konusunun da ele alınıp çözüm üretilmesi gerektiğini ifade ederek, uzun süre ilaçsız kalan KKTC’nin şimdi bir miktar ilaca kavuştuğunu ancak bunun da kesin çözüm olmadığını ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

“Yıllardır tekrarlıyoruz Emeklinin çoğu 70’li 80’li yaşlardadır. Bu insanların doktora ve ilaca ulaşması kolaylaştırılmalıdır. Yine Hastanelerde Randevu sistemine rağmen Doktor için gittiğimizde yeniden numara almamız ve oradaki sayıya göre bazen bir saate yakın beklememiz kabul edilemez. Acile başvuranların çokluğundan oranın tıkanması veya orada çalışanların, hakarete uğraması bazen de saldırıya uğraması hoş değildir.Bizler normal bir yaşamda son yıllarımızı yaşarken artık özellikle Eko, Efor, Ultrason, Tomografi, Emar v.b. hizmetlerde uzun beklemelere tahammül edemeyiz. Bazı arkadaşlarımızı bu yüzden kaybettiğimizi biliyoruz. Artık kader deyip geçmek istemiyoruz.”

“ET FİYATLARI KONTROLSÜZ”

Mustafa Tolga, piyasanın hem sağlık hem de fiyatlar yönünden sıkı denetim altında tutulması gerektiğini, ne yazık ki ayni malın farklı marketlerde farklı fiyatlarla müşteriye sunulduğunu, özellikle et fiyatlarının tamamen kontrolsüz durumda olduğunu belirtti.

Tolga, devlet ve Yerel yönetimlerin halka dönük hizmetlerindeki ortak konulara da müdahale edebilmesi gerektiğini ifade ederek, şunları dile getirdi:

“Özellikle devlet kontrolünde belediyelerce sunulmakta olan içme suyu fiyatlarının farklı fiyatlarda satılması ve aralarında ciddi farkların bulunmasına çare üretilmelidir. Yine toplu sözleşmeler, özellikle seçim süreçlerinde tamamen kontrolsüz olmamalıdır. Bizler ne Yerel Yönetimlere, ne de çalışanlara karşı değiliz. Ancak hala meclis üyelerinin görevlerini tam olarak yerine getirememeleri ve çoğu üyelerin kendilerini Belediye Başkanlarının memuru gibi görmeleri veya bu yönde izlenim uyandırmaları bu denetimlerin tartışılmasına neden olmaktadır.

Elektrik konusu da vatandaşı ciddi şekilde tedirgin etmektedir. Bu tedirginlik hem fiyat artışlarından hem de karmaşadan kaynaklanmaktadır. Ay sonuna gelinmiş olmasına rağmen birçok ev hala ne ödeyeceğini bilmemektedir.”

MARAŞ KONUSUNA DESTEK

Mustafa Tolga, gazetelerden Kapalı Maraş bölgesinde emlak envanter çalışmalarına başlanacağının duyurulduğunu da belirterek, “Emekli Dernekleri Koordinasyon Konseyi olarak geç kalındığına inandığımız bu çalışmanın yapılmasını desteklediğimizi belirtiriz” dedi.

Tolga, diğer adıyla “Varoşa” diye de bilinen açık ve kapalı Maraş Bölgesinin Vakıf arazisi olduğunu, söz konusu emlağın, Mazbut vakıf olan Lala Mustafa Paşa Vakıfına, bir kısmının da Mülhak olan Abdullah Paşa “Mülhak’a” Vakfına ait olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

“Maraş arazileri 1571-1878 tarihleri arasında Osmanlı toprağı olup yukarda adı verilen vakıflara aittir. Ancak, yapılan araştırmalara göre 1878 den sonra İngiliz Sömürge Döneminde özellikle 1914-1933 yılları arasında takriben, Rumlara 4350 dönüm, Kıbrıs Cumhuriyetine 139 dönüm, İngiliz Mezarlık yeri olarak verilen 3 dönüm ve Mağusa Rum Belediyesine 4566 dönüm ayrıca Türklere ait 72 dönüm Vakıf emlak gelişigüzel İngiliz Sömürge İdaresi tarafından taksim edilmiştir.

Bu nedenle Açık Maraş bölgesine sahip çıkıldığı gibi Kapalı Maraş bölgesi içinde Envanter Çalışması yapılması memnun edici olumlu bir gelişmedir.”

Tolga, Rumların Doğu Akdeniz’de Münhasır Ekonomik Bölge üzerindeki tek taraflı Doğal Gaz arama faaliyetlerine devam ettiğini de belirterek, “Bahse konu bölgelerde bizlerin de hakkı vardır” dedi ve şu görüşlerini dile getirdi:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Emekli Dernekleri Koordinasyon Konseyi olarak, Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir çözüm istiyoruz.

Kıbrıs’ta varılacak bir çözüm ister Federal, ister Konfederal veya isterse AB içerisinde iki ayrı Devlet esasına dayalı çözüm olsun önemli olan iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğimize dayalı, konulara etkin katılım ile Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü çerçevesinde ve AB Birincil Hukuk temelinde kendi topraklarımızda güven içerisinde özgürce yaşamaktır.”

Tolga, tüm emeklilerin Emekliler Günü ve Emekliler Haftasını en içten duygularla kutlayarak, herkese sağlık ve esenlikler diledi.

Kıbrıs Türk Emekli Dernekleri Koordinasyon Konseyi basın açıklamasına, Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Genel Başkanı Mustafa Tolga, KKTC Polis Emeklileri Derneği Genel BaşkanıNurettin Çırakoğlu, Emekli Mücahitler Derneği Başkanı Mehmet Salih Direktör, Güvenlik Kuvvetleri Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü ve Vakıflar ve Din İşleri Emeklileri Derneği Başkanı Derviş Coşkuner imza koydu.

EMEKLİLER HAFTASI ETKİNLİK PROGRAMI

Emekli Dernekleri Koordinasyon Konseyi Başkanı Mustafa Tolga’nın verdiği bilgiye göre, etkinlik programı kapsamında bugün Cuma namazından önce Ulu Önder Atatürk, Kıbrıs Türk halkının lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve aramızdan ayrılan emekliler için saat 12.00’de Arabahmet Camii’nde mevlit okutulacak.

Emekliler Haftası dolayısıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da 28 Haziran ile 4 Temmuz tarihleri arasında gelen ve giden gönderilere Posta Dairesi Müdürlüğü’nce kaşe vurulacak.

Etkinlikler kapsamında 29 Haziran Cumartesi saat 10.00’da Atatürk Anıtı’na çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak, günün anlam ve önemini belirten kısa bir konuşma yapılacak. Ardından program şöyle devam edecek:

“Aynı gün saat 10.30’da Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün kabri ziyaret edilecek, çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve Dr. Küçük’ün Türk toplumuna hizmetleri anlatılacak.

Saat 11.00’da Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kabri ziyaret edilecek, çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve Denktaş’ın Kıbrıs Türkü’nün özgürlük mücadelesindeki hizmetleri anlatılacak.”

29 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında ise her dernek kendi yaşlı ve hasta üyelerini ziyaret edecek.