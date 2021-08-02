Konuştukça konuştuk

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 2021 Ocak-Mart aylarında cep telefonlarından toplam 308 Milyon dakika konuşma gerçekleştirildi.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun (BTHK) 2021’in ilk çeyrek verilerinin bir önceki dönem verileri karşılaştırıldığı zaman toplam trafikte yüzde 8,4, 2020’nin ilk üç ayında ise yüzde 7,8 oranında gerileme yaşandı.

Buna göre bir önceki döneme göre KKTCELL’in trafiği yüzde 9,4, KKTC Telsim’in (Vodafone) trafiği ise yüzde 1,9 düşüş gösterdi.

2020’nin ilk üç ayına bakılacak olursa ise Kuzey Kıbrıs Turkcell’in trafik hacminde yüzde 1,4, KKTC Telsim’in trafik hacminde ise yüzde 1,9 düşüş oldu.

Aktif abone sayısı 820 bini buldu

2021 yılı birinci çeyreğini kapsayan ilk üç aylık dönemde ülkemizde toplam 819 bin 982 kayıtlı cep telefonu abonesi olduğu belirlendi.

Bu yılın ilk çeyreğinde kayıtlı abone sayısına göre bakılacak olursa KKTCELL’in yüzde 63, KKTC Telsim’in ise yüzde 37 pazar payına sahip olduğu görülüyor. 2021 Ocak- Mart aylarında ülkemizde toplam 819 bin 982 kayıtlı mobil abone ve 655 bin 758 aktif abone yer alıyor. 2021 yılının birinci çeyreğinde, önceki üç aylık döneme kıyasla kayıtlı abone sayıları bakımından Kuzey Kıbrıs Turkcell’de yüzde 1,8 artış, KKTC Telsim’de ise yüzde 2,7 düşüş yaşanmıştır.

KKTC’de 819,982 kayıtlı abonenin 521,361 tanesi Kuzey Kıbrıs Turkcell şebekesinde kayıtlı bulunmakta olup, buna göre ilgili haberleşme sağlayıcının pazar payı yaklaşık olarak yüzde 64’e denk gelmektedir. Kayıtlı abonelerin 298,621 tanesi ise KKTC Telsim şebekesinde olup, haberleşme sağlayıcının pazar payı yaklaşık yüzde 36 olarak izlenmektedir.

Operatörler arası konuşmalar azaldı

Cep telefonu (GSM) haberleşme sağlayıcılardan diğer operatöre doğru giden trafik ise toplam trafiğin yüzde 21’ini oluşturuyor.

KKTC’de iki operatör arasındaki toplam trafik miktarı, 2021 yılının birinci çeyreğinde, bir önceki üç aylık döneme göre yaklaşık yüzde 8,9 oranında düşerek 140,3 Milyon dakikaya, karşı mobil operatöre doğru trafik miktarı ise yüzde 8 oranında azalarak yaklaşık 51 Milyon dakika olarak gerçekleşmiştir.

Kaynak: Kıbrıs Haber

https://www.kibrishaber.com/kibris/kktcde-iki-gsm-operatornun-aboneleri-2021in-ilk-uc-ayinda-308-h10196.html