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Koopbank’ta Personel Alımı

Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank) Bilgi İşlem Bölümü’nde görevlendirmek üzere sınavla Yazılım Uzmanı (3 kişi) alınacağı duyuruldu.

19 Ocak 2021 Salı 15:54
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Koopbank’ta Personel Alımı

Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank) Bilgi İşlem Bölümü’nde görevlendirmek üzere sınavla Yazılım Uzmanı (3 kişi) alınacağı duyuruldu. Başvuruların 16 –  25 Ocak 2021 tarihleri arasında(her iki tarih dahil) online kabul edileceği, başvuru sisteminin 25 Ocak 2021 Pazartesi gecesi saat 23.59’dan sonra kapatılacağı kaydedildi.

BAŞVURULAR ONLINE OLARAK ALINACAK

Koopbank’tan yapılan açıklamada elden başvuru kabul edilmeyeceği bunun yerine  

başvuruların https://munhal.koopbank.com banka internet sitesi üzerinden yapılabileceği belirtildi.

DETAYLI BİLGİ VE BAŞVURU KOŞULLARI

Bankanın www.koopbank.com internet sitesinden ve sosyal medya kanallarından başvuru koşulları hakkında detaylı bilgi alınabileceği açıklandı. Münhal ile ilgili her türlü soru için de munhal@koopbank.com” e-posta adresine mesaj gönderileceği bildirildi.

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Kooperatif Merkez Bankası
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