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Köprülü-İncirli anayolunda trafik kazası!

Kaza sonucu 5 kişi yaralandı

15 Ekim 2018 Pazartesi 14:55
Köprülü-İncirli anayolunda trafik kazası!

Bugün saat 10:15 tarihinde, Köprülü- İncirli Anayolu 2-3’üncü km’leri arasında, Elexey Kuznetsov (E-43), yönetimindeki MYE 242 plakalı araç ile İncirli istikametinden Köprülü istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Meftun Türker (E-42) yönetimindeki TFA 165 plakalı kamyon ile çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan MYE 242 plakalı araç sürücüsü Alexey Kuznetsov ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Tatiana Kuznetsova (K-39), Varvara Kuznetsova (K-12), Artem Kuznetsov (E-14) ve Grigorii Kuznetsov (E-5) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından, Grigorii Kuznetsov’un sol bileğinde kırık teşhisi ile müşahede altına alınmışlardır. Diğer yaralılarda ciddi bir bulgu yoktur.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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Son Güncelleme: 15.10.2018 15:49
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemPolisHaberTrafik KazasıKöprülü-İncirli Anayolu
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