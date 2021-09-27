Korkuteli - Dörtyol arasında kaza, bir yaralı

Mağusa-Lefkoşa anayolu Korkuteli kavşağı yakınlarında 2 aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kaza sonucu KP 673 plakalı araç sürücüsü Şükrü Çelik isimli şahıs yaralanarak Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görgü sahitlerine göre kaza, KP 673 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyir halinde bulunan Şükrü Çelik'in aynı istikamette sol şeritte giden aracı geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi.

İlk olarak yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarpan KP 673 plakalı aracın daha sonra geçtiği DD 674 plakalı araca çarptığı ifade edildi

Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.