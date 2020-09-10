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Kritik toplantı bugün

Doğu Akdeniz'de çatışma riskini bertaraf etmek için NATO devreye girdi ancak Yunanistan masaya oturmaya yanaşmıyor. Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki toplantının Türkiye saati ile 15.30'da yapılması planlanıyor.

10 Eylül 2020 Perşembe 13:51
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Kritik toplantı bugün

Türk ve Yunan taraflarının NATO çatısı altında görüşmesi için askeri yetkililer temaslara başladı.

Ancak Atina yönetimi işi yokuşa sürüyor. Salı günü yapılması planlanan toplantı ertelenmişti.

Görüşmenin bugün Türkiye saatiyle 15.30'da NATO Karargahı'nda Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında yapılması planlanıyor. 

Güvenlik kaynakları: Yunan yetkililerin demeçleri diyalog karşıtı

Güvenlik kaynakları, Türkiye'nin diyalog ile ön koşulsuz çözüme yönelik çalımaları desteklemeyi sürdürdüğünü söyledi. 

Güvenlik kaynakları, "Bugün yapılması planlanan toplantıya yönelik Türk askeri yetkilileri her türlü hazırlığı yaptı" dedi.

Kaynaklar, bugün yapılacak toplantıya ilişkin Yunan yetkililerin verdikleri demeçlerin art niyetli, diyalog karşıtı ve gerginliği destekler nitelikte olduğunu belirtti.

Fransa da Korsika’da Akdeniz toplantısı yapacak

Doğu Akdeniz'deki askeri varlığını arttırmayı tercih eden Fransa ise kendi bloğunu oluşturma gayretinde... Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, NATO toplantısıyla aynı gün Akdeniz'de sınırı olan İspanya, Portekiz, İtalya, Malta ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi liderlerini ağırlayacak.

Liderler Korsika adasında, Doğu Akdeniz gerilimi ve Türkiye gündemi ile toplanacak.

Macron-Miçotakis görüşmesi

Zirve öncesinde Macron'un Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile de baş başa görüşmesi bekleniyor. İkilinin, Rafael tipi savaş uçakları başta olmak üzere Fransa'nın Yunanistan'a silah satışını da öngören askeri işbirliği anlaşmasını imzalaması öngörülüyor.

Bu adım, NATO kulislerinde uzlaşma niyetinde olmayan Yunanistan'ın Türkiye'yi sıkıştırma çabası olarak yorumlanıyor.

"Atina hukuku çarpıtıyor"

Türkiye ise diyalog çağrılarını sürdürüyor. Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, İngiliz The Guardian gazetesine yazdığı mektupta, Atina yönetiminin uluslararası hukuku çarpıttığını anlattı. Türkiye'nin 2003'ten bu yana eşit şartlarda müzakere çağrılarına Yunanistan'ın samimi cevap vermediğini yazdı.

Anahtar Kelimeler:
Doğu AkdenizNATO
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