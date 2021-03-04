Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3 kilo hintkeneviriyle yakalandılar
3 kilo hintkeneviriyle yakalandılar
"Gelmezsen evi yıkacağım"
"Gelmezsen evi yıkacağım"
Sorguda ismi verilmişti
Sorguda ismi verilmişti
Silahlı soygun
Silahlı soygun
1 ay cezaevine gönderildiler
1 ay cezaevine gönderildiler

KTEV PANDEMİ DÖNEMİNDE 135 BİN TL DESTEK BURSU VERDİ

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV), pandemi döneminde burslu öğrencilere 135 bin TL’lik destek bursu verdiğini açıkladı.

04 Mart 2021 Perşembe 16:29
211 Okunma
KTEV PANDEMİ DÖNEMİNDE 135 BİN TL DESTEK BURSU VERDİ

Vakıftan yapılan açıklamada, vakfa bağışta bulunan herkese teşekkür edildi.

Açıklamada, vakfın, kurulduğu günden itibaren ihtiyaçlı ve başarılı öğrencilere destek bursu verebilmek için sürekli olarak bağış desteğine ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekilerek, “Vakıf, bu öğrenciler için yaptığı tüm yardımları ve faaliyetleri sadece Vakfın kendi öz kaynaklarından karşılamak mümkün olmadığından, kurum, kuruluş, iş insanları ve duyarlı vatandaşlardan gelen bağışlarla sürdürebilmektedir” denildi.

KTEV’in bugüne kadar 1,560 öğrenciye destek bursu verdiği kaydedilen açıklamada, geliri düşük ailelerin yaşadığı sıkıntıya işaret edildi ve daha çok öğrenciye destek verilebilmesi için vakfa bağış çağrısı yapıldı.

Bağış yapmak isteyenlerin daha fazla bilgiye (0392) 228 9200 veya (0533) 877 9200 numaralı telefonlardan ve vakfın sosyal medya hesaplarından ulaşılabileceği belirtildi.

KTEV açıklamasında “’Bir Çocuğun Hayatında Sen de İz Bırak’ sloganıyla bu farkındalığı yaratırsak hep birlikte mutlu ve umutlu günlere ulaşabiliriz” denildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BORELL YARINKİ KIBRIS ZİYARETİ ÖNCESİNDE KONUŞTU
BORELL YARINKİ KIBRIS ZİYARETİ ÖNCESİNDE KONUŞTU
ERDOĞAN’DAN “KKTC İLE İLİŞKİLERİNİZİ GELİŞTİRİN” ÇAĞRISI
ERDOĞAN’DAN “KKTC İLE İLİŞKİLERİNİZİ GELİŞTİRİN” ÇAĞRISI
STÖ’LERİ FAİZ YASASI VE BORÇLARIN YAPILANDIRMASI YASASI GÜNDEMİ İLE TOPLANDI
STÖ’LERİ FAİZ YASASI VE BORÇLARIN YAPILANDIRMASI YASASI GÜNDEMİ İLE TOPLANDI
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim