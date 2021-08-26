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KTHES: “Sınavda başarı göstermiş olan hemşirelerin tamamı istihdam edilecek"

KTHES Başkanı Özgöçmen, sınavda geçer not alıp, başarı göstermiş ve puanı 70 olan hemşirelerin tamamının istihdam edilmesine kadar verildiğini açıkladı.

26 Ağustos 2021 Perşembe 18:34
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KTHES: “Sınavda başarı göstermiş olan hemşirelerin tamamı istihdam edilecek"

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) Başkanı İbrahim Özgöçmen, yazılı bir açıklama yaparak, Başbakan Ersan Saner ile sendikanın avukatı Şefik Aşçıoğluları ile birlikte yürütülen istişarelerin bir süredir devam ettiğini belirtti.

Özgöçmen, gelinen bu aşamada, sınavda geçer not alıp, başarı göstermiş ve puanı 70 olan hemşirelerin tamamının istihdam edilmesine kadar verildiğini duyurdu.

KTHES Başkanı Özgöçmen, “Atılan bu adımın olumlu olmasına rağmen sınavda başarı gösteren tüm meslektaşlarımızın işe alınana kadar mücadelemizin devam edeceği yönündedir” ifadelerini kullandı.

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