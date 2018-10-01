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KTOEÖS - KTÖS Ortak Basın Bildirisi

Toplumun Güvenliğini Sağlamak için Gereğini Yapın!

01 Ekim 2018 Pazartesi 13:25
KTOEÖS - KTÖS Ortak Basın Bildirisi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) adada yaratılan düzenle ülkenin sorma gir hanına döndürüldüğünü ve yaşanan kriminal olaylarla yolsuzluklar hakkında hesap sorulmadığını iddia ederek, “Toplumun güvenliğini sağlamak için gereğini yapın” çağrısı yaptı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ile KTÖS Başkanı Emine Tel, yaptığı ortak açıklamada, ülkede, yıllardır süren dayatma ve bunlara boyun eğen hükümetlerin sürdürdüğü politikalarla yaratılmış sistemin ucube olduğunu söyledi. 

Açıklamada, yaratılan sistemle Kıbrıslı Türklerin kendi ülkesinde güvensiz yaşamaya, susmaya, boyun eğmeye, fakirleştirilmeye, demografik yapısı bozulmaya, siyasi, sosyal, kültürel, nüfus, çevre, eğitim yapısı bozulmaya zorlanmakta, kısaca yok olmaya mahkûm edilmek istendiğini iddia etti.

Ülkede, yaşanan kriminal olaylar ve yolsuzluklarla ilgili hesap sorulmadığı savunulan ortak açıklamada, polis, Merkez Bankası gibi kurumların başka bir ülkeye bağlı olacak şekilde tasarlandığı, egemenlik kavramının nereye konacağı sorgulanan bağımsız bir devlet modeli yaratıldığı kaydedildi.

Açıklamada, sokakların ve okulların güvenliğinin tehlike altında olduğu, hiç alışkın olunmayan, cinayetler, faili meçhuller, tacizler, tecavüzler ve yolsuzlukların ar maya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “KTOEÖS ve KTÖS olarak yaratılan bu düzeni, bu topluma reva görülen bu ucubeyi kınıyor, toplumsal varoluş için, barış ve demokrasi için, çocuklarımızın bağımsız, özgür ve güvende yaşayacağı ülkemiz için mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha ortaya koyarız” denildi.

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Anahtar Kelimeler:
KTOEÖSKTÖSSelma EYLEMEmine TelToplumGüvenlikGündemKıbrıs
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