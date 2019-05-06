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KTOEÖS, okulda iki saatlik uyarı grevine gitti

06 Mayıs 2019 Pazartesi 15:56
KTOEÖS, okulda iki saatlik uyarı grevine gitti
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KTOEÖS, Hala Sultan İlahiyat Koleji’ndeki okul idaresinin yasal olmayan şekilde öğretmen görevlendirdiği, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın da buna göz yumduğunu savunarak, okulda iki saatlik uyarı grevine gitti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünde açıklama yapan Sendika, bakanlığı, herkese eşit ve adil davranmaya, okulda bozulan çalışma barışını yeniden sağlamaya çağırdı.

13 saatin altında dersi olan öğretmenlerin Nakil Tüzüğü uyarınca yakındaki diğer okullara görevlendirildiğini kaydeden Sendika, bu okulda ‘görevlendirilmiş’ öğretmenlerin 1070 Euro maaşla sadece 6, 11, 12 saat ders yaptığını savundu. Yasa dışı diye nitelediği bu uygulamaya son verilmesini isteyen KTOEÖS, ders saati 13’ün altına düşen öğretmenlerle ilgili yasal çerçeveye uyulmasını talep etti.

KTOEÖS, “Bu okulda ve tüm okullarda, öğretmenlerimiz arasında huzursuzluk yaratan, hiyerarşik yapıyı ve çalışma barışını bozan tüm görevlendirmeler kabul edilebilir değildir, etmiyoruz” dedi.

KTOEÖS, bugün 11.00 ile 13.00 saatleri arasında Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde gerçekleştirdiği uyarı greviyle ilgili Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünde açıklamada bulundu.

KTOEÖS, adına açıklamayı Başkan Selma Eylem yaptı.

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“BU OKULA İHTİYAÇ KADAR ATAMA YAPILDI”

Son yapılan atamalarla öğretmen ve idareci kadrolarının tamamlandığını belirten KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, “Bu okula ihtiyaç kadar atama yapıldı. İhtiyaç olmadığı halde neden birisi getiriliyor ve öğretmenlere ita amiri yapılmaya çalışılıyor? Neden bakanlık bu durumu ortadan kaldıracak hiçbir adım atmıyor? Bakanlığın yasa ve tüzükleri bu okulda geçerli değil mi?” diye konuştu.

Nakil Tüzüğü’ne göre 13 ders saati altına düşen bir öğretmenin aynı bölgede başka okulda görev yapmaya gönderildiğini belirten Selma Eylem açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu okulda ‘görevlendirilmiş’ öğretmenler nasıl olur da hem bin 70 Euro maaş alıyor hem de 6 saat, 11, 12 saat ders yapıyor? Bu kadar ayrıcalık tanınan bu öğretmen branşlarından yüzlerce mezunumuz atanma bekliyor. Atananlar Göç Yasası ile geçim derdine düşürülüyor. Bu ülkede mezun olan din öğretmenlerine bile kadro açılmıyor. İthal ve branşlarında yüzlerce mezun olan öğretmenlerin yönetici olarak az dersle oturtulmasının amacı ne?”

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşavirinin buradaki rolünün ne olduğunu da soran Eylem, bu görevlendirmenin “toplumsal dönüştürme” hedefiyle yapıldığını, okulu devralmaya çalışan bir zihniyet olduğunu savundu.

“SORUŞTURMA BAŞLATILDI AÇIKLAMASININ ÜZERİNDEN 1 YIL GEÇTİ”

Geçtiğimiz yıl okul idaresinin yeni yıl kutlamalarıyla ilgili kararı üzerine Hala Sultan’daki öğretmenlerin imza topladığını, bakanlığa dilekçe yazdığını anımsatan Eylem, bakanlığın “Soruşturma başlatıldı” açıklamasının üzerinden bir yıl geçtiğini ancak hiçbir sonuç çıkmadığını söyledi.

Eylem, bu konuda da öğretmenlerin yine imza topladığını ve tepkilerini bakanlığa ilettiğini söyleyerek, haftalardır yapılan görüşmelerin, okuldaki huzursuzluğun Eğitim Bakanı tarafından görmezden gelindiğini savundu

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