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KTÖS: Normal eğitim düzenine dönmeye tarafız

KTÖS, “tüm sorumluluğu Milli Eğitim Bakanlığı’nın üstlenmesi, okullarda haftalık test yapılması ve bulaş protokolünün devam etmesi halinde normal eğitim düzenine dönmeye taraf” olduğunu bildirdi.

27 Şubat 2022 Pazar 12:24
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KTÖS: Normal eğitim düzenine dönmeye tarafız
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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil yaptığı basın açıklamasında, yarın saat 11.00’de Milli Eğitim Bakanlığı önünde olacaklarını belirtti.

Elcil, “okulda test yöntemi” uygulanmadığı için birçok sorunlar yaşadıklarını ifade ederek, okullardaki vaka sayılarının artmasının dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

Elcil, çocukların sosyal mesafeden kaynaklı sağlık ve güvenlik ile ilgili risk sorumluluğunu Milli Eğitim Bakanlığı’nın üstlenmesi halinde normal eğitim düzenine dönmeye taraf olduklarını belirterek, okullarda Koronavirüs ile ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması, test kontrollerinin sıklaştırılması, okulların bulaş/temas protokolünün aynen devam etmesi ve aşılamanın okullarda etkin bir şekilde başlaması gerektiğini işaret etti.

Elcil, “Öğretmenler Yasası’nın 77. Maddesi” uyarınca 14 Eylül 2021 tarihinde “Okul etkinlikleri ve öğretmenlerin bu etkinlikleri ile ilgili mesai saatleri ilgili sendika ile istişareden sonra Bakanlıkça yapılan genelge ile” seyreltilmiş eğitim uygulanacak okullar belirlendiğini ifade ederek, bu anlamda okullara sözlü değil,  genelge ile düzenlemelerin bildirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Elcil, genelge olmazsa, istenmeyen olaylar karşısında hukuki prosedürün de öğretmen ve okul yöneticileri aleyhine işleyeceğini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası
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