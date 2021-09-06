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KTÖS: “Okul güvenliği tam olan okul sayısı yüzde 14”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), okulların yeni öğretim yılı öncesi eksikliklerini tespit etmek, kapasitelerini belirlemek ve ihtiyaç analizini yapmak üzere hazırladığı “Okulların İhtiyaç Analizi Raporu” sonuçlarını paylaştı.

06 Eylül 2021 Pazartesi 09:52
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KTÖS: “Okul güvenliği tam olan okul sayısı yüzde 14”

Sendika, “çocukların diz dize oturduğu sosyal mesafesiz ve kalabalık sınıflar, yüzde 100 kapasite ile çalışacak okul taşımacılığı ve okula giriş çıkışlarda ailelerle ilgili testlerin belirsizliğinin salgına davetiye çıkaracağı” konusunda kamuoyunu uyardı ve rapor sonuçlarının kamusal eğitime verilen önemin yeniden gözden geçirilmesinin elzem olduğunu gösterdiğini belirtti.

“OKULLARIN YARISINDA TADİLAT VE İNŞAAT DEVAM EDİYOR”

Sendika raporunda, okulların sadece yarısının bugün itibarıyla eğitime hazır olduğu, yaklaşık 50 okulda tadilat ve inşaat işlerinin halen devam ettiği kaydedildi.

“OKULLARIN BİR KISMI EKSİK KADRO İLE EĞİTİME BAŞLAYACAK”

Bugün itibarıyla okullarda “11 müdür, 8 müdür muavini, 80 ilkokul öğretmeni, 24 okulöncesi öğretmeni, 14 özel eğitim öğretmeni, 15 sekreter ve 37 hademe eksiği” olduğu belirtilen raporda, okullarda personel eksikliğine dikkat çekildi ve fiziki eksiklikler şöyle sıralandı:

“Okulların yüzde 71’inde kapalı spor salonu bulunmamaktadır. Okulların yüzde 33’ünde branş sınıfları yoktur. Okulların yüzde 18’inde öğrenci tuvaleti, yüzde 11’inde öğretmen tuvaleti, yüzde 12’sinde sınıf, yüzde 13’ünde açık oyun alanı, yüzde 12’sinde kantin, yüzde 31’inde depo/ambar eksikliği vardır.”

“OKUL GÜVENLİĞİ SORUNU DEVAM EDİYOR”

Okul güvenliği tam olan okul sayısının sadece yüzde 14 olduğu, geriye kalan okulların güvenlik kamerası ve gece bekçisi gibi ihtiyaçları bulunduğu kaydedilen raporda, teknolojik eksikliklere de değinilerek, “Okulların yüzde 70’inde akıllı tahta/projeksiyon aleti, yüzde 44’ünde bilgisayar/laptop, yüzde 42’sinde internet, yüzde 38’inde müzik sistemi, yüzde 33’ünde klima, yüzde 28’inde fotokopi makinesi eksikliği vardır. Spor malzemeleri, müzik çalgı ve aletleri, resim ve el işi malzemeleri sadece 16 okulumuzda eksiksiz bulunmaktadır. Geriye kalan okullarımızın bu malzemeleri eksiktir” denildi.

“SINIF BOYUTLARI SOSYAL MESAFEYE UYGUN DEĞİLDİR”

Raporda, okulların yüzde 42’sinde sınıf boyutları ve öğrenci sayılarının yeni dönemde sosyal mesafeye göre yeniden düzenlenmeye uygun olmadığı, yeniden düzenleme yapılması halinde okulların yüzde 79’unda tekli masa, yüzde 32’sinde ek sınıf, yüzde 23’ünde ise sandalye ihtiyacı ortaya çıkacağı kaydedildi.

“TOPLU TAŞIMACILIK BULAŞ RİSKİNİ ARTIRIYOR”

Okulların çoğunda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun açılması için elzem olan maske ve eldiven, el jeli, dezenfektan/jel kutuları, genel temizlik malzemeleri ve sıcaklık okuyucu eksikliğine de işaret edilen raporda, toplu taşımacılığa ilişkin şu tespitler paylaşıldı:

“65 tane okulumuzda öğrencilerin yüzde 31’inden fazlası toplu taşımacılık kullanmaktadır. İlköğretimde 6 bin 200 öğrenciye denk gelen bu rakam bulaş riskinin yoğunluğunu işaret etmektedir. Kar-İş’in yakın zamanda 30 bin öğrenciyi 800 araçla taşıdıklarını ifade ettiği beyanatı, otobüs başına 37,5 öğrencinin taşınacağı anlamına gelmektedir. Bu şekilde taşımacılık yapılan okullarda otobüslerin sosyal mesafe kurallarına uygun olarak öğrencileri taşıyıp taşımadıklarını sorumlu bakanlık tarafından sık sık kontrol edilmelidir.”

“OKULLARIN BÜTÇEYE İHTİYACI VAR”

“Okullarımızın yüzde 50’sinin yıllık 10 bin ile 50 bin TL arasında bir bütçe ihtiyacı vardır. Okulların yüzde 23’ünün yıllık 50 bin ile 100 bin TL arası, yüzde 11’inin yıllık 100 bin ile 200 bin TL arası, yüzde 12’sinin ise yıllık 200 bin TL’den fazla bir bütçe ihtiyacı vardır” ifadelerine de yer verilen raporda, eksikliklerin giderilmesi adına okullara bütçe oluşturulması çağrısı yapılıp, eğitime ayrılan bütçenin “salgın koşulları da düşünülerek“ artırılması gerektiği belirtildi.

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