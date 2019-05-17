KTÖS: “Sela Okumayı Reddeden İmam Hakkında Derhal Soruşturma Başlatılmalıdır”

Elcil, “dinin siyasete alet edilmemesi gerektiğini” vurguladı.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesinin her aşamasında gerek TMT üyesi, gerek mücahit gerekse öğretmen olarak yıllarca görev yapan Cahit Çavuşoğlu’nu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını kaydetti.



Elcil, bu üzüntüyü yaşarken, köy imamının merhuma karşı tutumunu kabullenmelerinin mümkün olmadığını belirterek, şöyle devam etti:“15 Mayıs Çarşamba günü Lefkoşa’da askeri törenle Cahit Çavuşoğlu öğretmenimizin defin töreni gerçekleşirken, Aslanköy köy imamının sela okumayı reddetmesi, din işlerine siyasetin nasıl bulaştığını açıkça göstermektedir. Merhum öğretmenimiz Cahit Çavuşoğlu evinin yanında bulunan camiden yüksek sesle ezan okunmasına tepki göstererek, ezan sesinin biraz kısılmasını istemesi köy imamı tarafından Müslümanlığa karşı duruş olarak görülmüş ve ‘ben Müslümanların selasını okurum’a kadar vardırılmıştır.Hukukun üstünlüğü çerçevesinde tüm kamu görevlileri yasaların onlara emrettiği görevleri yapmakla yükümlüdürler. Camilerde görev yapan din görevlileri de devletin çalışanları olup, yasaların öngördüğü sorumlulukları yerine getirmek zorundadırlar. Aslanköy imanının keyfi ve merhum öğretmenimiz Cahit Çavuşoğlu’na yönelik tutumunu kabul etmek olmadığı gibi hakkında derhal soruşturma başlatılmalıdır. Bu çerçevede Din İşleri Dairesi’ni derhal göreve davet eder, dinin siyasete alet edilmemesi gereğini vurgularız.”