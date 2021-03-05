KTTB'den hızlı antijen testi açıklaması

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği bir açıklama yayınladı:

COVID-19 hastalığı dünyada ve ülkemizde halen hız kesmeden devam etmektedir. Ülkemizde kademeli açılımın yapıldığı şu günlerde SARS-CoV-2 tanı testi sayısının artırılması ciddi önem taşımaktadır. Bu amaçla Avrupa’da ve dünyada yaygın olarak kullanıma giren hızlı antijen testlerinin öneminden ve kullanımından bahsedecek olursak;

Hızlı Antijen testleri, COVID-19 pandemisine yanıt vermek için çeşitli test stratejilerinde kullanılabilir.

CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) antijen testlerinin etkili klinik kullanımını desteklemektir.

Aynı zamanda FDA; SARS-CoV-2’yi tanımlayabilen bazı antijen testleri için acil kullanım izni vermiştir.

Bu testler solunum yolundan örnek alınarak yapılmakla birlikte 15 dakikada sonuç verebilmektedir.

DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü), %80 duyarlılık gibi minimum performans gereksinimlerini karşılayan hızlı antijen testlerinin, PCR'ın yeterli sayıda olmadığı durumlarda SARS-CoV-2 enfeksiyonlarını teşhis etmek için kullanılabileceğini önermektedir.

Antijen testlerinin faydalı olabileceği durumlar:

Süregiden salgın durumunda yeni vakaların saptanması için tarama amacıyla,

Kanıtlanmış vakaların yakın temaslılarının test edilmesinde,

Kritik gruplar ya da ortamlarda salgının seyrinin izlenmesinde,

Sağlık kurumları ya da toplu bakım verilen kurumlar gibi yerlerde salgının yaygın olduğu durumlarda vakaların erken saptanmasında vb. kullanılabilmektedirler.

Ülkemizde mevcut SARS-CoV-2 PCR test kapasitemiz maksimumda kullanılmasına rağmen test sayımız istenilen düzeyde değildir. Sosyal hayatın kademeli olarak başlaması ile birlikte vaka sayılarının artmasından endişe edilmektedir. Bu nedenle test sayısını artırmak; hafif semptom gösteren, semptomu olamayan bireyleri de hızlıca saptayabilmek ve bulaş hızını kırmak için önemlidir.

GEÇ KALMAMAK ADINA, ÜLKEMİZDE DE HIZLI ANTİJEN TESTLERİNİN KULLANIMA GİRMESİ VE TEST STRATEJİSİNİN İVEDİLİKLE BELİRLENMESİ GEREKMEKTEDİR. ANCAK BUNUN İÇİN GÜVENİLİRLİĞİ KANITLANMIŞ VE ONAYLANMIŞ HIZLI ANTİJEN TESTLERİNİN KULLANILMASI HALK SAĞLIĞINI KORUMAK ADINA ÖNEMLİDİR. BU NEDENLE SEÇİLECEK HIZLI ANTİJEN TESTLERİNİN YAYGIN OLARAK KULLANIMA GİRMESİNDEN ÖNCE, DUYARLILIĞI YÜKSEK OLAN PCR KİTLERİ İLE KORELASYONUNUN YAPILARAK UYGULAMAYA KONULMASI ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR.