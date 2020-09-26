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KÜÇÜK KAYMAKLI VE LAPTA’DA HIRSIZLIK

Küçük Kaymaklı ve Lapta’da meydana gelen iki ayrı hırsızlık olayıyla ilgili iki kişi tutuklandı.

26 Eylül 2020 Cumartesi 11:11
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KÜÇÜK KAYMAKLI VE LAPTA’DA HIRSIZLIK

Küçük Kaymaklı ve Lapta’da meydana gelen iki ayrı hırsızlık olayıyla ilgili iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, Küçük Kaymaklı’da dün Yusuf Güner’in kullanımında bulunan ve kontak anahtarı üzerinde park halinde bırakılan motosikletin Ç.D.(E-24) tarafından zarara uğratıldıktan sonra motorun kaskının çalındığı kaydedildi. 

Öte yandan, Lapta’da, N.E.Y.(K-51)’nin, 7 Eylül’de değerini öğrenmesi için mal sahibi tarafından kendisine verilen bronzdan mamul kartal heykelini söz konusu şahsa geri vermeyip çaldığı tespit edildi.

Bahse konu şahısların tutuklandığı, soruşturmaların da devam ettiği belirtildi. 

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