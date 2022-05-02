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Kudret Özersay’dan bayram mesajı

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Bu son yaşadıklarımızdan sonra bir Bayram sabahına ailemizle ve sağlıkla varabilmiş olmanın değerini bilelim” ifadelerini kullandı.

02 Mayıs 2022 Pazartesi 13:26
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Kudret Özersay’dan bayram mesajı

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ülke siyasetinde ve mevcut ekonomik sıkıntılara işaret eden Özersay, “Bu son yaşadıklarımızdan sonra bir Bayram sabahına ailemizle ve sağlıkla varabilmiş olmanın değerini bilelim” dedi.

Özersay’ın paylaşımı şu şekilde:

“Bu son yaşadıklarımızdan sonra bir Bayram sabahına ailemizle ve sağlıkla varabilmiş olmanın değerini bilelim. Ne mutlu bize ki Bayramlarıyla ve diğer tüm güzel değerleriyle bu kültürün, bu toplumun bir parçasıyız. Hepinize mutlu, sağlıklı, huzurlu Bayramlar.”

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