Kudret Özersay’dan Kapılarda İzdiham Uyarısı

GÜNDEM KIBRIS / SOSYAL MEDYA

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, yarın kapıların açılmasıyla birlikte ilk gün izdiham oluşabileceği uyarısında bulunarak, kapılarda personel sayısının arttırılması gerektiği yönünde uyarıda bulundu.

Özersay’ın açıklaması şu şekilde:

“

Döviz ile Türk Lirası arasındaki fark nedeniyle yarın açılacak olan geçiş kapılarında izdiham yaşanabilir, böyle bir ihtimal var. Bu nedenle hükümetin özellikle bazı kapılarda personel sayısını takviye etmesi ve hazırlıklı olması gerekir. Hükümete Muhaceret, sağlık ve gümrük açısından özellikle ilk günlerde personel açısından tedbirli olma çağrısı yapıyorum.