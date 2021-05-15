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Kuir Kıbrıs Derneği, Pazartesi günü Meclis önünde basın açıklaması yapacak

Kuir Kıbrıs Derneği, Pazartesi günü saat 19.00’da Meclis önünde basın açıklaması yapacak.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 10:56
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Kuir Kıbrıs Derneği, Pazartesi günü Meclis önünde basın açıklaması yapacak

Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 19.00’da Meclis önünde basın açıklaması yapacak.

Dernekten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Eşcinsellik 17 Mayıs 1990 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından  ruh hastalıkları listesinden çıkarılmış ve Kıbrıs'ın kuzeyinde de 2014 yılından beridir her yıl Onur Yürüyüşleri ile anılmaktadır.

Bu yılki etkinlikler 17 Mayıs günü Pronto Çemberi'nden saat 18.00'da başlayıp Meclis önüne kadar ulaşan Gökkuşağı Zinciri ile başlayacak ve saat 19.00'da da meclis önünde basın açıklaması yapılacaktır.”

Anahtar Kelimeler:
Kuir Kıbrıs DerneğiEşcinsellikDünya Sağlık Örgütü
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