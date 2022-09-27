Külliye, Millet Bahçesi ya da Kent Park.. İhtiyaç mı?

Adına külliye dedik..

Millet Bahçesi diyorlar şimdi..

Bence hiçbir farkı yok..

Ben de dört gözle beklediğim Kent Park diye adlandırıyorum

2018’de 4’lü koalisyon hükümetinin Başbakanı Tufan Erhürman, her hafta basın toplantısı yapar projeleri anlatırdı..

Hiç unutmam Lefkoşa’ya yapılacak kent park projesi için 1 milyon TL’den bahsetmişti Tufan Hoca.. Yeri de benim evimin önündeydi.. Küçük Kaymaklı’dan Taşkınköy’e uzanan askere ait büyük bir alan..

Açıkçası heyecan vericiydi ama o dönem neredeyse ülkeye meteor düşmediği kaldığı için tüm bu projelere kaynak kalmamıştı..

Hatta öncesinde de şu an millet bahçesi yapımı için işe girişilen bölgede dönemin Başbakanı Hüseyin Özgürgün ile başlayan kent park tartışması, dönemin Meclis Başkanı Sibel Siber ile eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın tartışmasına neden olan ayni projeyi sahiplenme gayreti!

Neden hatırlatıyorum tüm bunları?..

Çünkü bu ülkenin Başkent’inde kent parka büyük bir ihtiyaç vardır. Geçebilen Güney Lefkoşa’ya geçip oradaki muazzam parklarda vakit geçirebilirken, sınır kapılarının kapalı olduğu insanlar bu haktan mahrumdurlar.

Bisikletçiler bisikletlerini alıp Güney’e geçerler güvenle bisiklet sürebilmek için!

Neden ülkemizde bir kent park olmasın?

Çocukların güvenle vakit geçirebilecekleri, yetişkinlerin trafiksiz bir ortamda yürüyüşünü yapabileceği, gençlerin istediği spor aktivitesini icra edebileceği, eş dost ile harika bir ortamda kahve yudumlayabileceği bir ortamı kim istemez ki?

CTP’li Başbakan da UBP’li Başbakan da Cumhurbaşkanı da Meclis Başkanı da ayni ihtiyaca dikkat çekmiş ama kaynak olmadığından adım atamamıştı..

Şimdi kaynak var..

Ama bir farkla.. Dev kent parkımıza, ya da Türkiye’nin yaklaşımı ile Millet bahçemize üç büyük bina da yapılacak.

Biri Cumhurbaşkanlığı, biri Meclis Başkanlığı biri de cami..

Cumhurbaşkanlığı binasına da, Meclis Başkanlığı binasına da gereksinimiz vardır..

Aynen okula, hastaneye, yola ihtiyacımız olduğu gibi bu iki binaya da ihtiyacımız vardır.

Ben şahsen Haspolat’ta yapılan muhteşem camimizden ötürü yeni bir camiye ihtiyacımız olmadığını düşünüyorum ama bu projeye kaynak yaratanlar buraya bir de cami yapılmasını uygun görmüşler..

Benim açımdan bir sakıncası yok..

Ben projenin detaylarına baktığım zaman heyecanlanıyorum..

Toplam yerleşke arazisi 470 bin m² olup bu alandaki toplam inşaat alanı ise sadece 8 bin 541 m²’dir.

Bu rakamlar bize dev bir kent park kalacağı anlamına gelir.. Ağaçlar içerisinde süs havuzları, basketbol sahaları, yürüyüş parkurları, çocuk parkları, amfi tiyatro, futbol sahaları ve daha bir çok aktivite alanı..

Şimdilerde “ağaçlar kesiliyor” diye propaganda yapanlar için söyleyelim projede 19 bin 610 ağaç olacağı görülüyor…Muazzam..

İki devletli yeni siyasetin yansıması olacak olan yeni Meclis binası ve yeni Cumhurbaşkanlığına itiraz ederek bu muazzam kent parkın yapılmamasını talep etmek ne kadar doğrudur Allah aşkına!

Üstelik ihale bir Türkiyeli şirkete kalmış olsa da burada da önemli bir işbirliğine gidilmiş ve yerli müteahhitlerimiz bu dev kent parkın inşasını tamamlayacak..

Yani hem vatandaşımız kazanacak, hem de ekonomimize artı değer yaratacak..

Ben kendi adıma teşekkür ederim ve bir an önce bu dev kent parkta vakit geçirmeyi iple çektiğimi de söylemek isterim..

Kolaylıklar dilerim..