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Külot hırsızı tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da kadın külotu çalan zanlı Melih Seleker teminata bağlanmak üzere dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

25 Mart 2020 Çarşamba 14:18
1386 Okunma
Külot hırsızı tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da kadın külotu çalan zanlı Melih Seleker teminata bağlanmak üzere dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemil Ballıkara, zanlı Melih Seleker’in sirkat suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis,  19.03.2020 tarihinde 16:40 raddelerinde Lefkoşa Surlariçi İbrahim Paşa Mahallesi içerisinde, zanlı Melih Seleker sokak içerisinde tel askıda bulunan Lefkoşa'da sakin M.B.'a ait kadın külotunu sirkat ettiğini söyledi.

Polis, 21 Mart 2020 tarihinde zanlının incelenen kamera görüntüleri neticesinde tespit edilip, derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, ayrıca zanlının Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde ceza-i ehliyetinin olup olmadığına ilişkin doktor kontrolünden geçirildiğini ve cezai ehliyetinin olduğunu söyledi.

Polis, bu safhada tahkikatın tamamlandığını belirterek, yargılanıncaya değin mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının ilerde davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 10 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Hırsızlık
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Covid-19 2020-03-25 14:52:13

Millet korona ile uğraşır buda don çalıp 31 çeker.

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Gibri 2020-03-25 16:16:02

Dünya koronayla ,Türk donla uğraşır .

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