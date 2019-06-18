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Küpeli cezaevine gönderildi

18 Haziran 2019 Salı 20:14
Küpeli cezaevine gönderildi

Ülkemize başkasına ait kimlik ile 2017 yılında giriş yapan zanlı Mikail Küpeli dün teminat talebi ile dün Girne’de mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru İbrahim Varol zanlının "Sahtelenmiş Resmi Evrakı Tedavüle Sürmek, Başkasının Kimliğine Bürünmek, Sahte Davranışla Kayıt Temin Etmek Ve KKTC'ye Kanunsuz Giriş Yapmak" suçundan methaldar olduğunu söyledi. Polis, zanlının Mağusa'da gerçekleştirilen huzur operasyonunda tespit edildiğini ve ülkeye 25 Aralık 2017 tarihinde,Girne TurizmLimanından Türkiye'de üzerine kendi fotoğrafını yapıştırmak suretiyle sahtelemiş olduğu Sertan Cevizci’ye ait TC Nüfus Cüzdanını görevli muhaceret memuruna ibraz edip başkasının kimliğine bürüdükten sonra KKTC'ne giriş işlemlerini yaptırmak suretiyle sahte davranışla kayıt temin edip KKTC'ye kanunsuzgiriş yaptığının tespit edildiği söyledi.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde ifade verdiğini belirten Varol, ifadesinde ülkeye giriş yapmakta kullandığı sahte kimliği yaktığını itiraf ettiğini açıkladı. Varol, zanlının ayrıca 2009 yılında ülkeden vize borcu cezalı çıktığını belirtti.

Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirten Varol, teminata bağlanmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının 45 günü aşmayacak şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mikail KüpeliCezaeviHaberGündemKıbrıs
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