Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evin her yerinden uyuşturucu çıktı
Evin her yerinden uyuşturucu çıktı
Polisi görünce kaçmaya çalıştı
Polisi görünce kaçmaya çalıştı
Evinde uyuşturucuyla yakalandı
Evinde uyuşturucuyla yakalandı
Zanlıların PCR Test Sonuçları Bekleniyor
Zanlıların PCR Test Sonuçları Bekleniyor
Arkadaşını soydu, soluğu cezaevinde aldı
Arkadaşını soydu, soluğu cezaevinde aldı

Kurtdemir, Osman Nazif'e hayat oldu

Ülkemizde trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen Kenan Kurtdemir'den alınan kalp, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinden gelen ekip yönetiminde bir kalp hastasına nakledildi.

26 Ocak 2021 Salı 15:17
912 Okunma
Kurtdemir, Osman Nazif'e hayat oldu

Ülkemizde trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen Kenan Kurtdemir'den alınan kalp, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinden gelen ekip yönetiminde bir kalp hastasına nakledildi.

Trafik kazası sonucu 23 yaşında hayatını kaybeden Kenan Kurtdemir'in organları ailesi tarafından bağışlanınca, kalp krizi sonucu kalp yetmezliği baş gösteren 57 yaşındaki Osman Nazif'e acil yapılması gereken nakil için operasyona karar verildi. 

Akdeniz Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği kalp nakli ameliyatına katılmak için Antalya'dan Kalp Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid başkanlığındaki Prof. Dr. Cengiz Türkay ve Doç. Dr. Cemal Kemaloğlu'nun da aralarında bulunduğu ekip KKTC'ye geldi. 

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde Dr. Hasan Birtan'ın da katılımıyla kalp başarıyla Nazif'e nakledildi.

Operasyonu yöneten Prof.Dr. Bayezid, AA muhabirine yaptğı açıklamada, yaptıkları protokol gereği bu tarz zorlu ameliyatlara eşlik ettiklerini söyledi.

Naklin başarılı geçtiğini ifade eden Bayezid, "KKTC'deki ilk nakli de geçen yıl yapmıştık. Bu orada yapılan üçüncü kalp nakli ameliyatı oldu. KKTC'de bu tür ameliyatların yapılıyor olması önemli. Her zaman desteğimiz sürecektir. Devletimizin olduğu gibi biz de sağlık konusunda Kıbrıslıların yanında olmak için her zaman varız." dedi. 

Akdeniz Üniversitesi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KKTC'nin 3. kalp nakli ekibimizin katılımıyla başarıyla gerçekleşti. Ülkemiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimiz ve üniversitemiz adına ekibimizi tebrik ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Son Güncelleme: 26.01.2021 16:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çağıner: Baskımızı aşı için yapmalıyız
Çağıner: Baskımızı aşı için yapmalıyız
“AŞIYA ULAŞILAMAZSA HİÇBİR FORMÜL İŞE YARAMAZ”
“AŞIYA ULAŞILAMAZSA HİÇBİR FORMÜL İŞE YARAMAZ”
GÖREVDEN ALMA VE ATAMALAR
GÖREVDEN ALMA VE ATAMALAR
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim