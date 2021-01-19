Kurtdemir’in durumunda değişiklik yok, uyutuluyor

Girne’de önceki gün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 23 yaşındaki Kenan Kurtdemir’in durumunda bir değişiklik yok, halen uyutuluyor.

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, Kurtdemir’in durumu hakkında bilgi verdi, şuurunun halen kapalı olduğunu ve uyutulduğunu belirtti, durumunun ciddiyetini koruduğunu ifade etti.

Hatırlanacağı üzere, Girne’de meydana gelen kazada 23 yaşındaki Kenan Kurtdemir ağır yaralanarak Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, yoğun bakıma alınmıştı.

Kazada ağır yaralanan Kurtdemir’in kafa travmasına bağlı beyin kanaması geçirdiği ve şuurunun kapalı olduğu ifade edilmişti.

Kaynak : Yenidüzen