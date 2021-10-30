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Kurultayda oy verme işlemi başladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22. Olağan Kurultayı başladı. 

30 Ekim 2021 Cumartesi 13:46
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Kurultayda oy verme işlemi başladı
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Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yer alan kurultayın açılışına, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da katıldı. 

Kurultayda oy verme işlemi başladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar da oyunu kullananlar arasındaydı.

Oy verme işlemi esnasında pandemi kurallarına da uyulduğu görüldü...

Üyeler bugün saat 18.00’e kadar oy kullanabilecek. 

Genel başkanlık için Hasan Taçoy, Faiz Sucuoğlu ve Zorlu Töre yarışıyor. 16 bin 484 kişinin oy kullanabileceği Kurultay’da, parti meclisi üyelerinin seçimi de yapılacak. 

Kurultayda, oy verme işleminin pazar günü saat 19.00’da tamamlanması bekleniyor.

Son Güncelleme: 30.10.2021 13:54
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