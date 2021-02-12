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KUTLU EVREN, POLİS GENEL MÜDÜRÜ AHMET SOYALAN’A TEŞEKKÜR ETTİ

Sabah saatlerinde Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ı ziyaret eden İçişleri Bakanı Kutlu Evren, ”Polis Teşkilatımızın yürüttüğü kapsamlı operasyon sayesinde, 8 Şubat tarihinde cezaevinden firar eden Rus mahkûm Alexandr Satlaev’in yakalanmasında gösterilen başarıdan ötürü başta Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ı ve tüm Polis Teşkilatını tebrik etti. 

12 Şubat 2021 Cuma 11:53
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KUTLU EVREN, POLİS GENEL MÜDÜRÜ AHMET SOYALAN’A TEŞEKKÜR ETTİ

Sabah saatlerinde Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ı ziyaret eden İçişleri Bakanı Kutlu Evren, ”Polis Teşkilatımızın yürüttüğü kapsamlı operasyon sayesinde, 8 Şubat tarihinde cezaevinden firar eden Rus mahkûm Alexandr Satlaev’in yakalanmasında gösterilen başarıdan ötürü başta Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ı ve tüm Polis Teşkilatını tebrik etti. 
KUTLU EVREN, “MERKEZİ CEZAEVİNDE YAŞANAN FİRAR OLAYIYLA İLGİLİ AYNI GÜN BAŞLATILAN KAPSAMLI İDARİ SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA DEVAM EDİYOR”DEDİ
İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in talimatiyla 8 Şubat 2021 tarihinde Merkezi Cezaevinde yaşanan firar olayıyla ilgili aynı gün başlatılan kapsamlı idari soruşturma ve kovuşturmanın sürdüğü ifade edildi. Bakan Kutlu Evren, Rus firarinin yakalanması ve soruşturmanın seyri hakkında  Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ile bu hususta istişare ederek, son durum hakkında değerlendirme yapıldığını açıkladı. 
İçişleri Bakanı Kutlu Evren, ayrıca bu bağlamda Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ile yaptığı görüşmede, Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Değişiklik Yasa Çalışması hakkında da istişare ederek; özellikle Yeni Cezaevinde ihtiyaca cevap verecek güvenlik yapılanması, dış güvenlik, kule görevleri ve asayiş tedbirleri konularında nasıl bir düzenlemeye gidileceği ile ilgili fikir alışverişi yapıldığını ifade etti.  
EVREN, “POLİS TEŞKİLATIMIZ, HER ZAMAN KIBRIS TÜRK HALKININ GÜVENİNE MAZHAR OLMUŞTUR”
Bakan Kutlu Evren, “Kıbrıs Türk Halkının her zaman güvenine mazhar olmuş Polis Teşkilatımız, yasalara ve insan haklarına uygun hareket etmekte, özveri ve cesaretle görev icra etmektedir. Bu konuda Polis Genel Müdürümüz Ahmet Soyalan’ın hassas olduğunu biliyorum. Polis Teşkilatımızın kamuoyu önünde yanlış algılamalara neden olacak şekilde yıpratılmamasına önem gösterilmelidir. Başta teşkilatın sevk ve idaresini başarıyla yürüten Polis Genel Müdürümüz Ahmet Soyalan olmak üzere tüm Polis Teşkilatımızı göstermiş oldukları başarılı operasyon ve kararlı çalışmalarından ötürü kutlarım” dedi.  

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