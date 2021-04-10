Kuzey Kıbrıs’ta bir ilk

Sportif branşların birçok alanda faaliyet gösteren egzersize bağlı çeşitli yönlerini belirterek egzersizin önemini teziyle anımsattı.

‘‘Girne Amerikan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi, Sağlık Ana Bilim dalında ‘‘18+ yaş grubu yetişkinlerin egzersiz bağımlılığının psikopatolojik özelliklerinin incelenmesi’’ isimli tez çalışmasını tamamladı.

Egzersiz bağımlılığı tüm dünya da egzersiz yapan kişilerde olabileceğini söyledi.

Bu çalışmanın dünya ülkelerine ve Türkiye cumhuriyetine büyük katkı sağlayacağını, Kıbrıs halkının bilmesi gereken bir durum olduğunu belirtti.

Egzersiz bağımlılığının tedavisine ilk kez değinen Doğuş Engin yaptığı çalışmanın ve egzersize bağımlılık durumu yaratabilecek alanın tüm dünyaya duyurmaya çalışacağını söyleyerek; sağlıklı bir yaşam elde etmek isterken kendi sağlığımızı bozmayalım veya fiziksel aktiviteden soğumayalım dedi. Ayrıca egzersiz bağımlığının tedavisini ilk defa yazarak önce kendi halkına sonrada dünya ülkelerine katkı sağlayacağını umut ediyor.

Egzersizin insanın psikolojisinde hem olumlu hem de olumsuz yönlerinin etkileri olduğunu vurguladı.

Egzersiz bağımlılığı çalışmasının psikolojik, zihinsel ve fiziksel boyutlarının ayrı ayrı incelenmesi gerektiğini belirtti.

Doğuş Engin halka daha çok mesaj vermek istediğini ve Kıbrıs halkına moral ve gurur getirmek istediğini söyleyerek yazısını tamamladı.