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KUZEY TARIK’IN YURT DIŞINA ÇIKMASI YASAKLANDI!

Lefkoşa’da tartıştığı sevgilisini ciddi şekilde darp eden Tarık Altıner tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

11 Mayıs 2020 Pazartesi 14:13
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KUZEY TARIK’IN YURT DIŞINA ÇIKMASI YASAKLANDI!

Lefkoşa’da tartıştığı sevgilisini ciddi şekilde darp eden Tarık Altıner tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Alparslan Yavuz olayla ilgili bulguları aktardı. Yazuz huzurda bulunan zanlı Tarık Altıner’in Lefkoşa'da meydana gelen Ciddi Darp suçundan methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının 10 Mayıs 2020 tarihinde saat 01.30 raddelerinde misafir olarak bulunduğu kız kardeşine ait ikametgâhın salon kısmı içerisinde ilişkilerinin kötü gittiği gerekçesi ile aralarında çıkan sözlü tartışma neticesinde S.Ç.’nin sol gözüne sağ eli ile defalarca tokat atmak sureti ile ciddi bir şekilde darp ettiğini mahkemeye aktardı. Polis müştekinin doktor kontrolünden geçirildiğini ve darp raporu temin edildiğini belirterek mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının tahkikata etki etme olasılığı bulunmadığından uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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