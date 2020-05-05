Lapta'da tekne ters döndü

Lapta’da balık avlamak için denize açılan ve denizin aşırı dalgalı oluşu nedeniyle ters dönen teknedeki 4 kişi, kendi imkanları ve çevredeki balıkçıların yardımı ile kurtarıldı, bir kişi yoğun bakıma alındı.
Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 10:00 sıralarında, Lapta'da, balıkçı barınağı yakınlarında balık avlamak için denize açılan, içinde 4 kişinin bulunduğu tekne, kıyıdan yaklaşık 100 metre deniz içerisinde bulunduğu sırada denizin aşırı dalgalı oluşu nedeniyle ters döndü.
Söz konusu şahıslar, kendi imkanları ve çevredeki balıkçıların yardımı ile kurtarılırken, teknede bulunan bir kişi kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde kontrol altına alındı. Polis, diğer şahısların, sağlık durumları iyi olduğundan herhangi bir sağlık merkezine başvurmadıklarını belirtti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Verin verin izni bu amator balikcilara 3gurus icin deniz affetmez be baylar gordum evden yau dedim bu havada napar bu insanlar iki saat sonra haberlere cikdilar alin isde bilen bilmeyene vermeyin bu izni bakin ilk once tecrubeleri varmi yokmu