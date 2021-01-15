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Lapta’daki pozitif vaka sayısı 10’a ulaştı

Lapta’da faaliyet gösteren bazı işletmelerde pozitif vaka görülmesiyle bölgede geniş çaplı tarama başlatıldı, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, bölgedeki son durumu aktardı.

15 Ocak 2021 Cuma 11:31
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Lapta’daki pozitif vaka sayısı 10’a ulaştı

Lapta’da faaliyet gösteren bazı işletmelerde pozitif vaka görülmesiyle bölgede geniş çaplı tarama başlatıldı, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, bölgedeki son durumu  aktardı.

Geçtiğimiz gün bölgedeki bir berberde pozitif vaka görülmesinin ardından diğer esnaf ve bazı işletmelerde de tarama yapıldığını kaydeden Aktuğ, bir kahveci, bir de fırında pozitif vaka görüldüğünü, fırındaki vaka sayısının şu an itibariyle 6’ya çıktığını kaydetti.

Tüm bu işletmelerin tedbir amaçlı faaliyetlerine ara verdiğini kaydeden Aktuğ, bölgedeki vaka sayısının 10 kişiye ulaştığını ifade etti. Bulaşın kaynağının bilinmediğine de değinen Aktuğ, “Sağlık bakanlığı ekibi bölgede, testlere devam ediliyor, esnafa random testlere devam ediliyor. Geniş çaplı bir tarama yapılacak” dedi.

Alsancak’ta durum kontrol altında

Alsancak’ta ise pozitif vakalarda artış olmadığını söyleyen Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, karantinada olan temaslıların da çıktığını ifade etti.

Bölgedeki durumun kontrol altında olduğunu kaydeden Ataser, “İnsanları telaşa sokmamız sanırım iyi oldu, erkenden önünü aldık. Kahvelerde çok az insan vardı, olanlar ise herkes mesafeli, eldiven ve maskeli… Tedbir her zaman iyidir” dedi.

Kaynak : Yenidüzen

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