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Ledra Palace kapısında saat sınırlaması kaldırılıyor

Bakanlar Kurulu, Ledra Palace geçiş kapısından yapılan geçişlerdeki saat sınırlamasını kaldırmaya karar verdi. Söz konusu karar, cuma gününden itibaren geçerli olacak.

01 Eylül 2020 Salı 13:38
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Ledra Palace kapısında saat sınırlaması kaldırılıyor

Bugün toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ledra Palace geçiş kapısından yapılan geçişlerdeki saat sınırlamasını kaldırma yönünde karar üretildiğini açıkladı.

Özersay, güneyde öğrenim gören öğrencilerin sabah erken saatte geçiş ihtiyacını göz önünde bulundurarak bu kararı aldıklarını ifade ederek, geçişlerdeki saat sınırlamasının cuma itibaren kaldırılması için çalışma yürütüleceğini belirtti.

Salgın döneminde alınan karar uyarınca Ledra Palace sınır kapısından geçişelr, saat 08.00 ile 20.00 saatleri arasında sınırlandırılmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Bakanlar KuruluLedra Palace
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