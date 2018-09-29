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Lefke Bölgesi yarın 9 saat elektriksiz

29 Eylül 2018 Cumartesi 16:50
Lefke Bölgesi yarın 9 saat elektriksiz

Kıbrıs Türk Elektirk Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre 30 Eylül 2018 Pazar günü, yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle sabah 05:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında; Lefke-Gemikonağı Yolu, LAÜ ve civarı, Lefke, Karadağ, Lefke Sosyal Konutlar Bölgesi, Aplıç, Çamlıköy, Taşköy, Aşağı Cengizköy, Yeşilyurt Sosyal Konutları, Cengiz Topel Hastanesi ve civarı, Denizli, Gemikonağı, Bağlıköy, Yedidalga, Ömerli, Bademliköy, Yeşilırmak, Günebakan, Yeşilırmak sınır kapısı ve bölgedeki su motorlarına elektrik verilemeyecektir.

Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılmasını önemle duyurur, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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Anahtar Kelimeler:
Lefke BölgesiElektrikHaber
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