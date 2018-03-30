Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği: “Aplıç Ve Derinya kapıları eş zamanlı açılmalı...”

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, Derinya Kapısı’nın açılmasına tam destek verdiklerini ancak Aplıç Kapısı ile eş zamanlı açılmaması halinde, geçmişte yaşanan tecrübelere dayanarak Aplıç’ın açılmasını istemeyen Rumların Lefke’de işi zora sürebileceklerini vurguladı.

Dernek Başkanı Ahmet Hızlı, yönetim kurulu adına konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 2004 yılından beridir Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği’nin, Aplıç kapısının açılması için hem Kuzey hem de Güney’de girişimlerde bulunduğunu, bu girişimlerin bazen bölge halkı ve diğer sivil toplum örgütlerinin desteği ile çeşitli eylemler şeklinde devam ettiğini kaydetti.

Aplıç konusu gündeme geldiğinde, Güney’deki yetkililerin sürekli Aplıç kapısına karşılık farklı kapılar öne sürdüğünü anımsatan Hızlı şöyle devam etti:

“Bunlardan bir tanesi Lokmacı kapısıdır. Aplıç kapısı açılmadan Lokmacı kapısı 3 Nisan 2008’de açıldı. Ardından Aplıç kapısını yine gündeme getirilmesine rağmen Kıbrıs Rum kesimi Pirgo kapısını önermiştir. Özellikle insani ve sağlık açısından önem taşıması, Pirgo ve bölgesinin Lefkoşa’ya ve Hastaneye gidiş sürelerinin 3 saate vardığı, bir kaç deneme ile Pirgo – Yeşilırmak yolunu kullanan bir ambulansın 1 saatten daha kısa bir sürede Lefkoşaya vardığı gözlemlenmiştir. Pirgo kapısından sonra Aplıç kapısının açılması sözünü almamız üzerine Pirgo – Yeşilırmak kapısına destek vererek açılmasını sağladık.”

Kısa bir süre sonra sıranın Aplıç kapısına geldiğini belirterek, hemen açılmasını talep ettiklerini anlatan Hızlı, Güney’deki yetkililerin işi yokuşa sürmek adına Aplıç kapısına karşılık askeri bölge olan önce Kiracıköy daha sonra da Erenköy kapılarını talep ettiklerini ifade etti.

Hızlı, “Bu konular bizleri uzunca bir süre bekletmiş ve KKTC ve Güney arasında ilk kez kapılar konusunda bir mütabakata varılarak Derinya ve Aplıç kapısının eş zamanlı açılmasına karar verilmiştir” dedi.

Hızlı, bugüne kadar gerek proje gerekse ihale sürecinin yavaş ilerlediğini ve henüz tamamlanmadığını ancak yaptıkları araştırmalarda her iki kapının da bir kaç ay içinde kullanılır hale geleceğini öğrendiklerini belirtti.

Hızlı söyle dedi:

“Bizler, Derinya kapısının Aplıç kapısından önce açılması durumunda yine Aplıç kapısının açılmayacağı, Güney’in işi zora sürme adına açılamayacak başka kapıları talep edeceğini geçmiş yıllardan tecrübe edindiğimizden endişeliyiz. Bazı kişilerin olayı farklı yöne çekmesi ve Derinya kapısının açılmaması gibi bir girişimde olduğumuzu dile getirmesi bizi derinden üzmektedir. Tam aksine Derinya kapısının açılmasına tam destek vermekteyiz. Fakat Mağusalı dostlarımızdan biraz anlayış biraz hoşgörü ve destek talep etmekteyiz. Bu nedenle Aplıç kapısı ve Derinya kapısının varılan mütabakat çerçevesinde eş zamanlı açılmasını talep etmekteyiz. Aplıç kapısının bugün açılmaya hazır olması durumunda, Derinya’daki eksiklikler tamamlanmadan açılacak duruma getirilmeden Aplıç kapısının açılmasını da talep etmeyeceğiz.”