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Lefke Hurma Festivali Pazar günü

05 Kasım 2019 Salı 13:00
Lefke Hurma Festivali Pazar günü

 Lefke Turizm Derneği ve Lefke Belediyesi  iş birliğinde düzenlenen  Lefke Hurma Festivali’nin onuncusu, 10 Kasım Pazar günü, Lefke Kapalı Pazar’da ( Bandabuliya)  10.00 – 18 .00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş yaptığı yazılı açıklamada,  alınan karar uyarınca 2016 yılında ilçe olan Lefke’ye  hükümetlerin  gereken önemi vermemeleri nedeniyle festivale siyasetçilerin siyasi kimlikleriyle davet edilmeyeceğini,  festivalin açılışını eski maden işçilerinin yapacağını duyurdu.
Karlıtaş, “Siyasilere verilecek olan bu mesajla, Lefke ilçeleşme kararının kağıt üzerinde kalmaması, kapalı mahkeme binasının açılması ve ilçeleşmeye yönelik, gerekli tüm adımların somut olarak atılması konularını gündeme taşımak istedik.”dedi.
‘’ Yeşil Lefke Sizi Çağırıyor ‘’ sloganı ile düzenlenen Festival, Cittaslow üyesi Lefke'nin ana ürünlerinden biri olan hurma ürününün tanıtılması, üreticilerinin desteklenmesi, Kıbrıs kültürünü tanıtmak ve yaşatmak amacıyla düzenleniyor.
 Festival kapsamında, onuncu yıla özel çok sayıda etkinlik, kültürel sunum ve sanatsal sergiler yer alacak.

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Anahtar Kelimeler:
LefkeHurmaPazarHaberKıbrıs
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