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Lefke’de Çevre Şöleni düzenledi

21 Mayıs 2019 Salı 09:26
Lefke’de Çevre Şöleni düzenledi
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Turizm ve Çevre Bakanlığı, 5 Haziran Dünya Çevre günü dolayısıyla Lefke’de Çevre Şöleni düzenledi.

Lefke Atatürk Parkı’nda kalabalık bir öğrenci grubunun katılımıyla gerçekleşen Çevre Şöleni’nde çevre temalı eğlenceli oyunlar yer aldı.

Festivalde düzenlenen oyunlarla, çocukların geri dönüşüm konusunda eğlenerek bilgilendirilmesi sağlandı.

Bakanlık basın bürosunun haberine göre şölen, Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi Lefke Şubesi organizasyonu ve bölge okullarının katılımıyla yapıldı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla çevreye karşı duyarlılığı artırmak ve özellikle çocuklarda çevre bilincinin gelişmesini sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlik kortejle başladı.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bakanlık müdürleri, Lefke Kaymakamı Sadi Güneş, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve bölge okullarından öğrencilerin katıldığı kortej, Lefke Kaymakamlık Binası önünden başlayarak Atatürk Parkı’na kadar sürdü.

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ATAOĞLU: “ÇEVRE BİLİNCİ İYİ BİR EĞİTİMLE MÜMKÜN”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, doğanın korunmasına dair yapılan çalışmaların son zamanlarda elle tutulur hale geldiğini fakat ortaya çevre bilinci konulmasının iyi bir eğitimle mümkün olacağını söyledi.

Bu bakımdan çocukların küçük yaştan itibaren doğa konusunda dersler görmesi ve çevre uygulamalarıyla çocuklara bu sevginin aşılanması gerektiğini ifade eden Ataoğlu, bu bilinçle hareket ederek, Bakanlığın çalışmaları sonucunda çevre dersinin müfredata girmesini sağladıklarını kaydetti. Bakan Ataoğlu, okullara çevre konulu boyamalar, uyarıcı okul çantaları ve ayrıştırıcı çöp kutuları dağıtarak bu alanda bir farkındalık yaratmaya çalıştıklarını vurguladı.

“Amacımız çevreye karşı daha bilinçli bir gençliğin yetişmesini sağlamak” diyen Ataoğlu, görevlerinin gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak olduğunu kaydederek, hep beraber bunun başarılabileceğine dikkati çekti.

Konuşmanın ardından katılımcı okullar çevre konulu gösteriler sundular.

HER ÇOCUĞA BİR FİDAN

Etkinlikte ayrıca çocuklara izaz ikramda bulunuldu ve her çocuğa evinde ekmek üzere birer fidan hediye edildi.

Çevre Şöleni tüm okulların katılımıyla gerçekleştirilen final tablosuyla tamamlandı.

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Son Güncelleme: 21.05.2019 10:02
Anahtar Kelimeler:
LefkeçevreSöleniHaberGündem
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