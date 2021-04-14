Lefkoşa'da kısa devre yangına neden oldu

Lefkoşa'da Atatürk Caddesi üzerindeki "Emek 11" isimli apartmanın giriş katında bulunan elektrik panosu yangına yol açtı.

18.30 sıralarında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında 3 kişinin dumandan etkilendiği ve söz konusu şahıslara olay yerine gelen ambulans tarafından müdahale edildiği bildirildi.

Polis Basın Subaylığı yangının apartmanın giriş katında bulunan elektrik panosunda oluşan kısa devre sonucu meydana geldiğini açıkladı.

Polis çıkan yangın sonucu apartman girişinde bulunan elektrik panosu ve sigortaları, Capital Banka ait motosiklet ile bankaya ait jeneratör kabloları ve sigortaların yanarak zarar gördüğünü ve apartman sakini 3 kişinin dumandan etkilenerek olay yerine gelen ambulansın söz konusu şahıslara müdahale ettiğini bildirdi.