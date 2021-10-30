Lefkoşa'da korkutan kaza!

Ortaköy Askeri Gazinosu önünde dün gece yarısı meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Takla atarak durabilen araçtaki yaralılar hastaneye kaldırıldı.

POLİSTAN KAZAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA:

29.10.2021 tarihinde, saat 23.58 raddelerinde, Lefkoşa’da Ali Rıza Efendi caddesi üzerinde, yönetimindeki KP 233 plakalı araç ile doğu istikametine doğru aşırı süratli ve tehlikeli bir şekilde seyreden Alusıne BARRIE (E-24) seyrettiği yolun sağında bulunan Vedat Benzinci önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolu gidiş ve gelişine ayıran orta refüj bordür taşlarına aracının ön kısmı ile çarpıp refüj üzerinde yoluna devam ettikten sonra refüj üzerinde bulunan demir aydınlatma direğine aracının ön kısmı ile çarptıktan sonra karşı şeride geçerek karşı şeritten batı istikametine doğru soldan birinci şerit içerisinde seyreden Aslı ERDOĞAN (K-18) yönetimindeki HA 945 plakalı aracın sağ ön yan kısmına çarparak tavanı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan KP 233 plakalı araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Dıvıne Favour PESSIMA (K-19) kaldırıldıkları LDH Acil Servisinde ilkyardım tedavilerine müteakip aynı serviste müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.