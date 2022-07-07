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Lefkoşa'da korkutan kaza!

07 Temmuz 2022 Perşembe 18:15
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Lefkoşa'da korkutan kaza!
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07.07.2022 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, İzzet ŞEVKETOĞLU (E-31), yönetimindeki KV 132 plakalı aracı ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada hastane çemberine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda kaldırıma çarptıktan sonra sağ yan kısmı üzerine devrilmiş ve toprak alanda park halinde bulunan SR 479 plakalı araca çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
LeefkoşaKazaTrafik Kazası
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