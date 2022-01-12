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Lefkoşa'da yangın!
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Lefkoşa'da yangın!

12 Ocak 2022 Çarşamba 13:24
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Lefkoşa'da yangın!
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Saat 12:15 sıralarında,  Lefkoşa'da Yenişehir Bölgesinde Şht Ali Çakır Sokak üzerinde bulunan Mustafa Sapcı'nın kalmakta olduğu ikametgahta, Faal durumdaki odun sobasına yanıcı madde döktüğü sırada ateşin parlaması neticesinde yangın meydana geldi . Yangın ev sakinleri tarafından söndürüldü,  itfaiye ekipleri ise soğutma çalışmaları yaptı.  Yangın sonucu salon içerisinde bulunan bir adet halı ve battaniye tamamen,  klima iç ünitesi,  reciver ve üçlü koltuk kısmen yanarak , odalar ise islenmek suretiyle zarar gördü.  Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 12.01.2022 15:04
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