Toplantıya, Engelli Dernek Yetkilileri ve Polis Genel Müdürü Kasım KUNİ’nin yanı sıra, Polis Genel Müdür I. Yardımcısı Ali ADALIER, Polis Genel Müdür II. Yardımcısı Kaan Resa SAÇAR ve Polis Genel Müdürlüğü’nün diğer yetkilileri katıldı.

Polis Genel Müdürü Kasım KUNİ toplantıda yaptığı konuşmasında; engellileri hatırlamak ve sorunları konusunda duyarlılık göstermenin sadece bir hafta ile sınırlı olmaması ve yılın her gününe yayılarak, aynı duyarlılığın sürekli gösterilmesi gerektiğine vurgu yaptı. PGM KUNİ ayrıca, kurum olarak “Engelli Bireylerin başta Trafik ve Kamusal Alanda Yaşadığı Diğer Sorunlara” çözüm bulmak adına katkı yapmaya hazır olduklarını belirtti ve toplantıya katılan Engelli Dernek yekililerine teşekkür etti.

Toplantıda söz alan Engelli Dernek Yetkilileri, yaşadıkları sıkıntıları aktarmalarının ardından, Polis Genel Müdürlüğü'nün sorumluluk üstlenip böyle bir toplantıya ev sahipliği yaparak, engellilerin sorunlarına hassasiyet göstermesinden duydukları memnuniyetini dile getirdiler.