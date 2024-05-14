Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ithal et izni verilmesiyle, canlı hayvan fiyatlarına hayat pahalılığı yansıtıldığını belirtti.

Birlik tarafından yapılan açıklama şöyle;

"Bugüne kadar Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği olarak etin ucuzlaması için hükümetle yapmış olduğumuz protokole sadık kalmamıza rağmen bu gün ithal et izni verilmiştir. Buna istinaden canlı hayvan fiyatlarına hayat pahalılığı yansıtıldı.

Canlı hayvan fiyatları şöyle:

Kuzu: 300

Oğlak: 290

Tosun: 200

Düve: 180

İnek: 150

Besili: 220

Koyun: 200

Keçi: 200"