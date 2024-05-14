Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ithal et izni verilmesiyle, canlı hayvan fiyatlarına hayat pahalılığı yansıtıldığını belirtti.
Birlik tarafından yapılan açıklama şöyle;
"Bugüne kadar Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği olarak etin ucuzlaması için hükümetle yapmış olduğumuz protokole sadık kalmamıza rağmen bu gün ithal et izni verilmiştir. Buna istinaden canlı hayvan fiyatlarına hayat pahalılığı yansıtıldı.
Canlı hayvan fiyatları şöyle:
Kuzu: 300
Oğlak: 290
Tosun: 200
Düve: 180
İnek: 150
Besili: 220
Koyun: 200
Keçi: 200"