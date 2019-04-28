Lefkoşa derelerindeki Sazan balıklarının bir kısmı taşındı

Hayvancılık Dairesi, bu yıl KKTC’yi etkisi altına alan yoğun yağışlardan dolayı su taşkınları yaşandığını ve Kanlı Dere’nin akması gerektiği gibi tüm Mesarya’yı kat ederek, Kukla Barajı’na kadar ulaştığını bildirdi.

Hayvancılık Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, yaşanan taşkınlardan dereler içerisinde sazan balıklarının da etkilendiği belirtildi.

Tatlı su kıtlığı çeken KKTC’de özellikle yaz aylarında aşırı sıcaklardan dolayı derelerin suyunun azaldığı, hatta kuruduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu dönemlerde oluşan birikintiler içerisinde bulunan alglerin (sucul yosunlar) aşırı ürediği ve oksijeni tükettiği kaydedildi.

Buna ek olarak, su birikintisi içindeki kimyasal dengelerin de değiştiği ve bu durumun, en hassas organizmalar olan balıkları olumsuz etkilediği ifade edilen açıklamada, artan algler ve aşırı sıcaklarla birlikte azalan suların balıkları havasız bırakması nedeniyle ölümlerin gözlenebileceğine vurgu yapıldı.

Açıklamada, bu nedenle KKTC Avcılık Federasyonu, Taşkent Doğa Parkı ve Hayvancılık Dairesi Müdürlüğü personeli ile birlikte su birikintilerinde sıkışan veya kaçamayan bir miktar balığın toplandığı ve Gazimağusa bölgesinde bulunan Ayluga Göleti’ne bırakıldığı bildirildi.