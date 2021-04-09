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Lefkoşa Kızılbaş Bölgesi’ne Yapılacak Esin Leman Lisesi’nin Temeli Törenle Atıldı

Lefkoşa Kızılbaş bölgesine inşa edilecek Esin Leman Lisesi’nin temeli, bugün törenle atıldı. 

09 Nisan 2021 Cuma 12:09
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Lefkoşa Kızılbaş Bölgesi’ne Yapılacak Esin Leman Lisesi’nin Temeli Törenle Atıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Esin Sanver Arık arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Esin Sanver Arık ve ailesi tarafından Domuzcular Burnu Çemberi yakınlarında yaptırılacak lise,  Bakanlığa hibe edilecek. 
Projeye göre iki katlı okulun,  2400 metre kare kapalı alanı, 4’ü branş derslere ayrılmak üzere 24 sınıfı, kapalı spor salonu, açık spor alanları, 40 öğretmen kapasiteli öğretmen odası, kafeteryası ve engelli öğrenciler için asansörü olacak. 
Okul için yapılan temel atma törenine, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Esin Sanver Arık, eşi Sadık Arık ve bazı bürokratlar katıldı. 
AMCAOĞLU
Tören esnasında konuşan Bakan Amcaoğlu, eğitime ve çocukların geleceğine yapılan her bir katkının, özellikle Esin Sanver Arık ve eşinin göstermiş olduğu hassasiyetin ve geleceğe yönelik yaptıkları yatırımların önemine değindi. 
Amcaoğlu, “Okuldaki her bir tuğla, çocuklarımızın geleceği için mihenk taşı olacaktır. Özellikle bir ebeveyn olarak, bir baba olarak, daha sonra da Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olarak, sizlere teşekkür ediyorum” dedi. 
ESİN SANVER ARIK
Esin Sanver Arık da, bu şekilde eğitim pınarına bir avuç su kattığına inandığını söyledi. 
Kendi finansmanı ile gerçekleştirdiği bu çalışma için ayrı bir gurur ve heyecan yaşadığını belirten Arık, okulun konumunun çok güzel bir yerde olduğunu kaydetti ve katkı koyan herkese teşekkürlerini iletti.
Arık, “Ben okumayı çok severdim, umarım tüm çocuklar da benim gibi sever. Çalıştıkça her şey elde edilebilir. Her mevkiye gelinebilir. Mühim olan istek ve azim” dedi. 

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